В Ленобласти ребенок провалился в люк во время катания на «ватрушке»

Ребенок провалился в люк, катаясь на ватрушке. Фото: СОЦСЕТИ

Катавшийся на «ватрушке» ребенок провалился в люк в Ленобласти. Все произошло вечером 13 декабря в городе Отрадное, что в 50 километрах от Петербурга. Инцидент произошел во дворе одного из жилых кварталов.

- Зима. Время покатушек на санках и ватрушках. Увы, не всегда такие развлечения заканчиваются удачно. Вчера вечером во время катания с горки в Отрадном, ребенок провалился в люк, - сообщают местные жители в соцсетях.

Люк был на холме, с которого, как с горки, катались дети. Под снегом его было не видно. В какой-то момент плохо закрепленная крышка люка открылась и ребенок рухнул вниз. По другим данным, люк был прикрыт не полностью, а дыру прикрывал снег. Но итог один - малыш оказался в западне.

Люк был плохо прикрыт. Катавшиеся с горки дети просто не заметили опасности из-за снега. Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, на помощь прибежали случайные прохожие, которые вызвали спасателей из местной пожарной части «Леноблпожспаса». Люк оказался глубоким и вытащить ребенка просто так за руки не удалось. Тогда пожарные достали раздвижную трехколенную лестницу, опустили ее в люк и помогли малышу выбраться наружу.

Несмотря на падение в глубокую яму, ребенок не пострадал. После осмотра врачами, его отпустили домой. Сейчас местная администрация выясняет, кому принадлежит плохо закрытый люк.