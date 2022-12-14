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Происшествия14 декабря 2022 7:00

В Ленобласти ребенок провалился в люк во время катания на «ватрушке»

Из западни малыша доставали спасатели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ребенок провалился в люк, катаясь на ватрушке.

Ребенок провалился в люк, катаясь на ватрушке.

Фото: СОЦСЕТИ

Катавшийся на «ватрушке» ребенок провалился в люк в Ленобласти. Все произошло вечером 13 декабря в городе Отрадное, что в 50 километрах от Петербурга. Инцидент произошел во дворе одного из жилых кварталов.

- Зима. Время покатушек на санках и ватрушках. Увы, не всегда такие развлечения заканчиваются удачно. Вчера вечером во время катания с горки в Отрадном, ребенок провалился в люк, - сообщают местные жители в соцсетях.

Люк был на холме, с которого, как с горки, катались дети. Под снегом его было не видно. В какой-то момент плохо закрепленная крышка люка открылась и ребенок рухнул вниз. По другим данным, люк был прикрыт не полностью, а дыру прикрывал снег. Но итог один - малыш оказался в западне.

Люк был плохо прикрыт. Катавшиеся с горки дети просто не заметили опасности из-за снега.

Люк был плохо прикрыт. Катавшиеся с горки дети просто не заметили опасности из-за снега.

Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, на помощь прибежали случайные прохожие, которые вызвали спасателей из местной пожарной части «Леноблпожспаса». Люк оказался глубоким и вытащить ребенка просто так за руки не удалось. Тогда пожарные достали раздвижную трехколенную лестницу, опустили ее в люк и помогли малышу выбраться наружу.

Несмотря на падение в глубокую яму, ребенок не пострадал. После осмотра врачами, его отпустили домой. Сейчас местная администрация выясняет, кому принадлежит плохо закрытый люк.

ЧППроисшествия: ЧП