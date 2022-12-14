Средства на развитие: Как в Ленинградской области поддерживают малый бизнес

Консультанты в центре «Мой бизнес» помогут разобраться в разнообразии вариантов финансовой поддержки. Фото: freepik.com.

Для старта или развития бизнеса предпринимателям не обойтись без финансовой поддержки. Многие начинающие бизнесмены стараются найти средства самостоятельно и даже не думают, что могут рассчитывать на государство. А зря. За счет господдержки можно получить деньги на запуск и развитие бизнеса, взять льготный микрозайм, получить грант, возместить затраты за счет субсидий или воспользоваться гарантийной поддержкой. Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти предлагает бизнесменам разнообразные финансовые инструменты.

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

Одна из востребованных мер - выдача микрозаймов. Средства до 5 миллионов рублей предоставляют на срок до 3 лет по ставке 3,75-5 процентов. Получение денег не требует длительных процедур оформления. Это позволяет предпринимателям быстро закупать оборудование и сырье, оплачивать аренду и покрывать расходы.

В этом году число заявок на микрозаймы предпринимателями и самозанятыми в регионе увеличилось почти вдвое. Всего фонд выдал 291 микрозайм на сумму 621,4 миллиона рублей, в том числе средства на льготных условиях получили 17 самозанятых и 16 начинающих предпринимателей. В декабре из областного бюджета на эти цели дополнительно выделили 30 миллионов рублей.

Еще один популярный инструмент - предоставление гарантий при получении кредитов. Когда бизнесмену не хватает собственного залогового обеспечения, фонд может выступить гарантом, поручителем. В уходящем году гарантийная поддержка позволила малому бизнесу Ленобласти привлечь около 1,3 миллиарда рублей.

НА ВСЕ СЛУЧАИ

Предпринимателям доступна прямая финансовая поддержка в виде субсидий. Всего 13 видов субсидий: на компенсацию расходов на открытие бизнеса, развитие туризма, покупку оборудования, возмещение части затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках, и другие.

Кроме того, работает программа предоставления грантов молодым предпринимателям. Сумма составляет от 100 до 500 тысяч рублей. В 2022 году грантовую поддержку общей суммой 17 миллионов рублей получили 35 предпринимателей.

Молодые бизнесмены реализуют интересные перспективные проекты. Например, производство ореховых паст, выпуск пластиковой посуды, семейный клуб с обучением по уходу за домашними животными, футбольную онлайн-школу с элементами компьютерной игры. Есть и IT-проекты - создание мобильных приложений для малого бизнеса и сервиса для продавцов на маркетплейсах. В 2023 году гранты получат более ста предпринимателей до 26 лет.

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ВАЖНО!

Узнать больше о доступных мерах финансовой поддержки можно в центре «Мой бизнес» Ленинградской области:

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