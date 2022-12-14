Масочный режим в Санкт-Петербурге с 14 декабря 2022: где нужно носить маску

Масочный режим в Санкт-Петербурге с 14 декабря 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вновь Роспотребнадзор ввел в северной столице ограничения. Объявлен масочный режим в Санкт-Петербурге с 14 декабря 2022 года. На этот раз он связан не напрямую с коронавирусом, а лишь частично, так как в городе наблюдается рост заболеваний ОРВИ и другими респираторными заболеваниями. Поэтому ведомство приняло решение ввести небольшие ограничения, чтобы оградить горожан от инфекций.

- Масочный режим будет введен с 14 декабря в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности, а также в учреждениях социального обслуживания, - говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Это значит, что носить везде маски не нужно. Без маски всех пустят в общественный транспорт, театр, кино и музеи. Вводить масочный режим повсеместно, как во время пандемии коронавируса, пока не планируется. Кроме масочного режима, в больницах теперь запрещено посещение пациентов и завершена плановая госпитализация детей.

Масочный режим продлится до особого распоряжения.