Абоненты Tele2 могут обменять минуты на билеты в музей Эрарта

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Tele2 расширила линейку инновационных сервисов. Теперь петербургские клиенты оператора могут обменять неизрасходованные минуты на билеты в музей современного искусства Эрарта.

Tele2 предоставила клиентам возможность израсходовать накопленные минуты на билет в музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге. В рамках акции абоненты оператора меняют свободные минуты на билет в музей, получая QR-код в мобильном приложении или на сайте оператора. QR-код действует при посещении музея. Стоимость одного билета 800 минут, при этом у посетителей есть возможность продлить его действие до года, зарегистрировавшись в кассах музея.

Обменять минуты на билет можно на открытых тарифах линейки «Мой Tele2»: «Мой онлайн», «Мой онлайн +», «Супер онлайн+», «Премиум», «Игровой», Black, а также «Везде онлайн». Клиент может воспользоваться сервисом при наличии внесенной абонентской платы за тариф. Более подробно о продукте можно узнать по ссылке.

Новое предложение стало очередным шагом Tele2 в развитии сервисов управления минутами. Клиенты оператора свободны выбирать, как распорядиться остатками трафика. Они могут обменять минуты на фильмы, скидку на смартфон Xiaomi, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, на занятия спортом, а теперь и на билеты в музей.

Эрарта — первый музей современного искусства в Санкт-Петербурге и самый крупный частный музей современного искусства в России. Собрание музея насчитывает 2800 единиц хранения — живопись, графика, скульптура, объекты, инсталляции, созданные российскими художниками во второй половине XX — начале XXI веков.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов: в течение летнего сезона все желающие могли посетить пространство Tele2 Art Space с бесплатными лекциями про искусство. Недавно к программе лояльности «Больше» оператора в качестве партнера присоединился Александринский театр, предоставив бонусы на посещение спектаклей. Теперь у абонентов появится новое выгодное предложение от музея современного искусства Эрарта, которое, уверен, придется по душе многим петербуржцам и гостям города».