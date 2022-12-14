Ограничения из-за ОРВИ в Санкт-Петербурге с 14 декабря 2022 года: масочный режим

Ограничения в Санкт-Петербурге с 14 декабря 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова ввели ограничения из-за роста заболеваний среди населения. На этот раз дело касается не только коронавируса, но и других респираторных заболеваний. Только за неделю заболеваемости ОРВИ в Северной столице был превышен почти на 77 процентов. В связи с этим, главным санитарным врачом Петербурга подписано постановление об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Рассказываем, какие будут ограничения из-за ОРВИ в Санкт-Петербурге с 14 декабря 2022 года.

С 14 декабря 2022 года в Петербурге ввели масочный режим. Маски необходимо носить в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности, а также в учреждениях социального обслуживания.

Карантин будет вводить в школьных классах, если заболели ОРВИ более 20 процентов учащихся. Карантин будет назначаться на неделю. Дети с симптомами простуды не будут допускаться к учебному процессу.

В Петербурге вводится запрет на допуск посетителей к пациентам, которые находятся в учреждениях закрытого стационара. Исключением станут только те посетители, которые ухаживают за лежачими пациентами. Госпитализировать петербуржцев теперь будут только тогда, когда заболевание пациента угрожает окружающим или состояние больного не терпит отсрочки госпитализации.