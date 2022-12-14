Реальная зарплата жителей Петербурга в 2022 году упала почти на три процента

Петербуржцы стали зарабатывать больше, но меньше. Такой вот парадокс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реальная зарплата жителей Петербурга упала впервые за последние семь лет. Исходя из покупательской способности, то есть в сравнении уровня доходов с ростом инфляции, горожане стали получать меньше примерно на три процента.

- Реальная заработная плата в Петербурге по итогам января-сентября 2022 года сократилась на 2,7% по сравнению с показателями 2021 года, - заявила первый замглавы Комитета по труду и занятости населения Елена Замышляева, слова которой приводит РБК.

Последний раз отрицательная динамика наблюдалась в 2015-м, посткризисном году. Тогда доходы работающего населения падали сразу на 7,5 процентов.

На данный момент, по данным Петростата, средний петербуржец получает 81 тысячу 500 рублей «грязными», то есть до вычета налогов. Без них сумма составляет около 70 тысяч рублей. С начала года зарплата жителей города выросла почти на 11 процентов. И все бы ничего, но цена на товары и услуги растут еще быстрее.

- Мы понимаем, что уровень инфляции идёт опережающими темпами, - отметила Замышляева.

При этом в Смольном отмечают, что экономика города в целом находится в «положительной зоне» и надеются, что по итогам года в плюс выйдет и реальная зарплата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителям Петербурга надо копить на квартиру 10 лет

В Ленобласти - чуть больше восьми лет (подробности)