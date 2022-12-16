Новый уровень: как технологии в новостройках делают нашу жизнь лучше

Современные жилые комплексы дают возможность сохранить баланс и гармонию в жизни. Фото предоставлено пресс-службой Группы Аквилон.

Жизнь в мегаполисе - это возможности и ресурсы. С другой стороны, горожане постоянно подвержены стрессам из-за слишком стремительного ритма жизни и плохой экологии. Но современный дом способен избавить своих жителей от негативного воздействия внешней среды. Как именно? Посмотрим на примере ЖК «Аквилон Leaves» от Группы Аквилон.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

При строительстве нового комплекса используется специальная технология утепления контура дома Термо-S - это улучшенное утепление внешних стен, крыши и цоколя. Теплопотери здания при таком подходе снижаются на 50%, что позволяет жителям экономить до 40% на оплате за теплоснабжение.

Также в доме применяется целая система умных технологий inHome, благодаря которым жители смогут каждый день получать информацию о потребляемых ресурсах на экран мобильного телефона и эффективно контролировать бюджет. IP-домофония, видеонаблюдение, управление счетчиками, взаимодействие с УК - все эти сервисы всегда под рукой. Квартиры спроектированы по принципу «разумные метры», где каждая деталь максимально функциональна. Каждая планировка предусматривает встроенные ниши для гардеробных и постирочных комнат. Увеличенные на 30% широкоформатные окна с селективным покрытием впускают в жилое пространство больше естественного освещения. Также в квартирах предусмотрен дополнительный слой шумоизоляции в стяжке пола. В доме будут установлены малошумные лифты.

УНИКАЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство двора ЖК «Аквилон Leaves» будет выполнено по проекту московской студии ландшафтного дизайна MEGABUDKA. Во дворе комплекса появятся зеленые территории с зонами активного и спокойного отдыха для детей и взрослых. Предусмотрено строительство детского сада на 220 мест и школы на 1125 мест.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

В каждом своем проекте Группа Аквилон реализует стандарт по созданию общественных пространств. И ЖК «Аквилон Leaves» не исключение. В одном из корпусов откроется бесплатный детский клуб «Аквилон Kids». Застройщик выполнит отделку помещения и укомплектует его мебелью и игрушками. Детский клуб будет передан в собственность жителей. Детям и их родителям будет комфортно не только внутри комплекса, но и во дворе - огороженная территория и видеонаблюдение обеспечат безопасность жильцов. Позаботились строители и об удобстве: светлые входные группы и вход с уровня земли сделают парадные уютными и комфортными, а дизайнерская отделка каждый день будет радовать глаз.

Красота и функциональность жилья могут существовать в одном проекте. Фото предоставлено пресс-службой Группы Аквилон.

КСТАТИ

Новая квартира - на выгодных условиях

При покупке квартир в ЖК «Аквилон Leaves» действует сразу несколько выгодных предложений. До Нового года покупатели могут воспользоваться скидкой в размере 9% от стоимости недвижимости. Еще 1% застройщик добавляет за быстрый выход на сделку. Если же покупатель захочет приобрести квартиру с чистовой отделкой, то может получить «Комбо»: отделку в подарок, скидку в размере 6% от стоимости квартиры, плюс 1% за быстрый выход на сделку.

Есть и акционные рассрочки: 5 платежей по 20 | 50/50 на 12 месяцев | 20/80 на 6 месяцев | 10/90 на 3 месяца. Также компания предлагает ряд дополнительных скидок для постоянных и региональных покупателей. ну и не стоит забывать про программу с субсидированием ипотечных ставок, в результате чего ипотеку можно взять под 0,01% с увеличением стоимости жилья.

СПРАВКА

ЖК «Аквилон Leaves» воплощает идеальное сочетание природы, технологий и дизайна. Проект расположен в одном из самых престижных районов Петербурга - Московском. Вблизи от жилого комплекса расположены Пулковский парк, сад «Дубовая роща». До станции метро «Звездная» - 15 минут пешком, до аэропорта Пулково - 15 минут на машине. Это 13-тиэтажное здание класса бизнес-лайт, в котором предусмотрено 963 квартиры самых разных планировочных решений площадью от 25 до 79 квадратных метров. Высота потолков варьируется от 2,75 до 3,17 метров. Проектом предусмотрен подземный паркинг на 513 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2024 года