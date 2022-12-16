Селедка взлетела на 22 процента, а апельсины на 15: какие новогодние продукты подорожали за год в Петербурге

Как подорожали продукты в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Декабрь уже переступил через экватор, впереди отчетливо замаячил Новый год. Предпраздничные хлопоты у россиян уже начались: одни уже закупаются подарками, вторые – съедобными припасами к новогоднему столу. Кстати, о продуктах. Сильно ли поменялись цены на главные товары за год, на какие покупки придется шире раскрывать кошельки? «Комсомолка» сравнила ценники 2021 и 2022 года на основе данных Росстата.

Увы, сравнить декабрь с декабрем пока нет возможности – данные текущего месяца ведомство опубликует только в следующем году. Понимания ради мы рассматривали ценники ноябрей, и картина сложилась довольно ясная.

НАБОР ДЛЯ ОЛИВЬЕ

Ингредиенты для главного новогоднего салата пережили за год и подъем, и снижение стоимости. Подешевели картошка (-46,74%), морковь (-21,37%) и яйца (-1,26). Наоборот дороже стали консервированный горошек и маринованные огурцы (их Росстат вносит в одну категорию, поэтому прибавка составляет 10,37%), вареная колбаса (+9,04%). Главный заправщик салата, майонез, тоже прибавил в цене 12 процентов.

Овощи для любимых праздничных салатов, в целом, подешевели за год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАБОР ДЛЯ «СЕЛЕДКИ ПОД ШУБОЙ»

Про картофель, морковь и майонез мы уже узнали. Свекла, как и другие свежие овощи, также сбросила в стоимости – спустя год она стала дешевле аж на 53,07 процента. Репчатый лук подешевел на 2,85 процента, а соленая сельдь подорожала – платить за нее теперь придется на 22,48 процента больше. Если оценивать все блюдо, то теперь готовить его выгоднее.

НАБОР ДЛЯ ЗАКУСОК

Какой стол без тарталеток с икрой, кружочков сырокопченой колбасы и маленьких бутербродов? А без фруктов? Правильно, какой-то не очень праздничный. Не переживайте, сейчас все подсчитаем.

Сырокопченая колбаса за год немного подорожала, на 5,48 процентов. Конечно, колбаса колбасе рознь, и глаза по магазинным ценникам все равно будут разбегаться, но среднюю «температуру по больнице» мы оценили. Цены на вареную колбасу и сельдь, которые россияне тоже любят нарезать для закуски, уже прозвучали. Самый дорогой деликатес Нового года, красная лососевая икра, стала еще дороже – с прошлого года она прибавила в цене 9,78 процента. Килограмм икры по состоянию на конец ноября 2022 года стоит почти 6149 рублей.

Чуть больше раскошелиться придется также на соки и газированные напитки. Закуски вроде сырокопченых колбас и красной икры тоже подорожали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хлеб для бутербродов (представим, что россияне закупились свежими белыми батонами из пшеничной муки) значительно подешевел – теперь его можно купить на 43,40 процентов выгоднее. Чуть не позабыли про свежие огурцы и помидоры, их нарезают на дольки и кружочки под закуску, а еще используют для украшения салатов резными «колокольчиками». Огурцы за год подешевели примерно на рубль, а помидоры – примерно на 10 рублей. Мелочь, но приятно.

Фруктовые тарелки на многих столах, конечно, больше похожи на гору мандаринов – главного новогоднего фрукта. Увы, мандариновые ценники Росстату не интересны, придется обойтись апельсиновыми. За год эти цитрусы подорожали на 15,11 процентов. Предположим, что к апельсинам прикупили еще и виноград – он стал выгоднее почти на 8 процентов.

НАПИТКИ

Хмельные предпочтения у россиян разные, но мы обозначим два главных алкогольных напитка: шампанское, в котором под бой курантов топят сгоревшую бумажечку с заветным желанием, и водку. И на то, и на другое придется раскошеливаться: за год алкоголь подорожал на 7,30 и на 6,61 процента соответственно.

Фруктовые соки и газированные сладкие напитки, что кому по душе, тоже подорожали. Если соки поднялись в стоимости ненамного, на 3,69 процента, то лимонады-тархуны-байкалы взлетели в цене аж на 17,30 процентов. Возможно, самое время вспомнить про банки с компотами в погребе.

Так поменялись цены на самые главные продукты новогоднего стола. Фото: Ольга ЖУК

КСТАТИ

Если в прошлый праздник у вас побились рюмки и фужеры, то в этом году за каждый новый экземпляр придется отдать, в среднем, на 40 рублей больше. Если пора пополнять запас столовых бумажных салфеток, то помните, что пачка из 100 штук обойдется в этом году на 13 рублей дороже. Дешевле стал только неминуемый спутник ночного праздника живота, препарат «Панкреатин» для более легкого переваривания - он сбросил в цене примерно 13 рублей за год.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Юрий Ичкитидзе, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:

- У Росстата есть статистические погрешности, их не стоит выдавать за серьезное подорожание. Для меня большой разницы в ценах на сельхоз продукцию и напитки не видно. Цены в пищевом сегменте меняются примерно одинаково, но алкоголь действительно сильно подорожал. Прежде всего потому, что выросли затраты на его импорт в Россию, поскольку был экономический шок со стороны предложения. Точно можно сказать, что подорожал сектор услуг, например, билеты в театр. Средний рост затрат в этот год составил примерно 20-30 процентов.

Под Новый год цены вроде бы должны расти, но статистические данные это не подтверждают. Мне неизвестно о том, чтобы в декабре-январе инфляция была больше, чем в предыдущие месяцы. Вероятно, на некоторые сезонные товары поднимется цена в связи с ажиотажем – сказываются и праздники, и то что люди идут тратить премии, полученные на работе.

Техника, которую часто дарят, тоже стала дороже из-за изменения логистических каналов и затрат на импорт. Но сейчас технику покупать выгоднее по сравнению с тем, что может быть дальше. Мы находимся в условиях возможного технологического шока – вероятен дефицит техники в следующем году.