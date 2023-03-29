Четыре человека погибли из-за столкновения машины и поезда, ехавшего из Севастополя в Петербург

От машины после столкновения с поездом почти ничего не осталось. Фото: СУ СКР по Севастополю и Республике Крым

Вечером 28 марта жесткая авария произошла на железной дороге в Республике Крым. Под колеса поезда, следовавшего из Севастополя в Петербург, попал автомобиль. В катастрофе погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Севастополю и Республике Крым.

– Пассажирский поезд на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде столкнулся с легковым автомобилем «Шкода». В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также сообщили, что инцидент произошел в районе села Вольное Джанкойского района. Водитель легковушки, видя приближающийся состав, попытался проскочить переезд на красный светофор. Среди погибших оказался таксист за рулем «Октавии» и его пассажиры: мамочка с двумя дочками.

Известно, что сейчас по поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева на месте происшествия работает группа опытных следователей и следователей-криминалистов. Они осматривают территорию, допрашивают свидетелей и очевидцев, машиниста и работников поезда.

На снимках, представленных ведомством, видно, что автомобиль буквально зажевало под колесами состава. Фотографии ужаснули пользователей социальной сети ВКонтакте и читателей официального сообщества МВД Республики Крым.

– Вот оно «проскочу»! Водитель понимал, что где-то подходит поезд к переезду. Не смог или было лень подождать минут 10? Цена этому поступку – жизнь четырех человек, – оставила комментарий под постом одна из читателей официального сообщества полиции Крыма во «ВКонтакте».

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и гибели людей в результате столкновения.