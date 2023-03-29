Больше 13 см снега выпало в Петербурге к утру 29 марта

Больше 200% месячной нормы осадков выпало в Петербурге в марте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург снова погрузился в зиму. Если выглянуть на улицу, можно подумать, что на дворе декабрь, а не конец марта. Снег шел практически без перерыва больше 12 часов, поэтому к утру 29 марта 2023 года вся Северная столица оказалась укрыта плотным снегом. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- На 9 утра в городе свежевыпавшего снега, а снег шел немного больше 12 часов, от 10,5 сантиметров в Кронштадте, до 13,6 сантиметров в центре города. В Ломоносове выпало 12,5 сантиметров, в Колпино 13,3 сантиметров, - рассказал синоптик.

С учетом того, что ночью ранее тоже шел снег, высота снежного покрова в Петербурге достигла обычного декабрьского уровня. В Ломоносове сейчас около 14 сантиметров, в Кронштадте до 18 сантиметров, а в центре Северной столице уверенные 16 сантиметров. Самое время для того, чтобы лепить снеговиков, если кто-то не успел сделать это зимой.

Колесов добавил, что за минувшие сутки выпало до 16 мм осадков, что равно 45 процентам месячной нормы осадков. А вообще в марте уже выпало больше 200 процентов нормы.

Но уже в четверг, 30 марта, снег должен остановиться. А вот когда же наступит теплая и цветущая весна, пока не говорится.