Круизная карта России: эксперты составили топ популярных направлений для отдыха

В круизах можно увидеть жемчужины разных регионов России. Фото: Мария ГАЗЕЕВА.

Попасть на легендарные Соловецкие острова? Насладиться красотой и колоритом южных городов? Увидеть нежащихся на солнце нерп и не сойти с ума от организации всех этих поездок? На все это есть один разумный ответ - взять готовый круиз.

Главное - выбрать маршрут. Если глаза разбегаются от сотен предложений на туристическом рынке, можно довериться цифрам, куда чаще всего едут другие туристы. Эксперты крупнейшего гипермаркета круизов в России «Инфофлот» поделились с «Комсомольской правдой» предпочтениями путешественников, основанными на полумиллионе поездок, совершенных только за прошлый год.

ТОП-5 НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Как выглядит топ-5 самых популярных направлений для отдыха?

Рассказывает эксперт в сфере круизов Андрей Михайловский генеральный директор гипермаркета круизов «Инфофлот», который посвятил этой сфере 18 лет. В его рейтинге, основанном на данных о продажах «Инфофлота», было выбрано пять самых излюбленных мест для водного туризма. Итак, смотрим рейтинг и выбираем, куда отправимся в этом году.

5-Е МЕСТО: круизы на юг

Круизы на юг - отличный способ мгновенного перемещения из весенне-осенней прохлады в настоящее жаркое лето. Они подходят тем, кто не хочет ждать летнего сезона в своем городе, а может устроить солнечный отпуск уже сейчас.

Пятерку самых популярных круизных направлений открывают путешествия по югу России: Ростов-на-Дону, Волгоград и Астрахань.

В Астрахани можно увидеть настоящее азиатское чудо - долину лотосов. Появление долины в дельте Волги до сих пор окутано легендами: одни считают, что диковинные семена принесли сюда птицы, другие благодарят монахов-буддистов, которые якобы рассеяли частичку своей культуры в наших краях. Но если реальная история туманна, то временные рамки активного цветения известны наверняка - с июля по сентябрь.

Лотосовые поля под Астраханью - самые большие на планете. Фото: freepik.com.

4-Е МЕСТО: путешествие по Приволжью

В столицу Татарстана Казань есть самые разные туры, а поездки могут занимать от двух дней до двух недель. Это неудивительно, ведь в любой круиз входят экскурсии. А кому же не хочется погрузиться в пряный и яркий мир Востока? Прогуляться по восстановленной татарской слободе, побывать на яркой традиционной свадьбе или, наоборот, полюбоваться современной архитектурой Казани.

Для тех, у кого длительный отпуск, совет - обязательно посетить Башкирию. Особое внимание стоит обратить на круизы до Уфы. В этом сезоне операторы круизов поставили на это направления множество теплоходов самого разного класса. Это возможность отправиться в по-настоящему эпичный круиз - от известнейших точек притяжения, таких как Казань и Нижний Новгород, до заповедных городков в притоках, таких как Бирск или Чистополь. Не круиз, а целая маленькая жизнь и большое красивое путешествие! Правда, оно доступно только в мае, во время половодья, зато гарантированы яркие впечатления, которыми можно будет похвастаться в компании даже самых искушенных путешественников.

Болгар, Белая мечеть - еще одно чудо света для любого путешественника. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

3-Е МЕСТО: Карелия и Соловки

Третья строчка в рейтинге популярных круизов - путешествия по Карелии и к Соловецким островам. В Карелию плывут, чтобы увидеть знаменитые этнографические кружевные деревянные Кижи, которые охраняет ЮНЕСКО, и Валаамский архипелаг с его легендарными храмами и природой.

На Соловецкие острова отправляются, чтобы ближе узнать суровую природу Севера, увидеть каменные лабиринты, наскальную живопись и, возможно, китов-белух, которые приходят к берегам Большого Соловецкого острова в конце мая - начале июня и остаются там до конца августа.

В круизе «Невероятные Соловки» отображена величественная красота природы Русского Севера, которая гармонирует с его богатейшей историей. А круиз на четырех-палубном теплоходе «Александр Пушкин» останавливается непосредственно у причала главного острова Соловецкого архипелага.

Валаамский архипелаг - зелен и прекрасен, порадует и дух, и глаз. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

2-Е МЕСТО: Между двух столиц

Второе место в рейтинге любителей путешествий по воде уверенно держат популярные круизы между Москвой и Санкт-Петербургом. В две столицы - основную и Северную - спрос у туристов есть всегда, вне зависимости от сезона и погоды.

Среди них можно выбрать поездку по настроению: либо просто прокатиться в любую из сторон, либо попробовать кольцевой маршрут, чтобы посетить еще больше мест и вернуться обратно в город отправления.

Неизменным останется удивительное впечатление от знакомства с городками между двумя столицами, древними крепостями, где реконструкторы восстанавливают быт русских князей, послевоенными шлюзами Волго-Балтийского водного пути.

Удивительная красота Петербурга никого не оставит равнодушным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1-Е МЕСТО: Золотое кольцо

И, наконец, финалисты! Самые популярные круизы, которые неизменно привлекают путешественников всех возрастов - речные прогулки по Золотому кольцу.

Увидеть Ярославль, Тверь, Углич или Кострому с воды - совершенно особенные впечатления. Туманное, нежно-жемчужное утро, тихий ропот реки, а мимо проплывает знаменитая затопленная колокольня в Калязине. Это направление нравится туристам еще и потому, что здесь много круизов выходного дня. Можно увидеть два-три интересных города и полностью перезагрузиться буквально за пару дней.

Свято-Введенский Толгский женский монастырь - одна из туристических жемчужин региона. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

А КУДА ЕЩЕ?

С самыми популярными у туристов маршрутами разобрались, даже рейтинг составили. Но куда отправиться, если успели повидать Россию и хочется открыть для себя что-то новенькое?

Автор фото: Юлия Дмитриева.

КУДА ПОЕХАТЬ?

Обь - Иртыш. Это новый маршрут, который только запустили. В нем можно отправиться из Сургута в Тобольск (и наоборот) на трехпалубном теплоходе «Северная сказка». Маршрут пройдет через нефтяные мегаполисы и стойбища кочевых народов и достигнет полярного круга.

В рамках круиза удастся познакомиться с традициями разных народов. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Река Енисей. Путешествие на Север на теплоходе «Максим Горький», который может легко дать фору эффектным пятизвездочным отелям.

Байкал. Круизные операторы предлагают разные форматы отдыха на озере. Можно найти разнообразие маршрутов и судов - от коротких плаваний до настоящих экспедиций через все озеро, от камерных теплоходов до судов на воздушной подушке.

Во время путешествия можно увидеть самые живописные места России. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

КРУИЗЫ ПО РЕКЕ ЛЕНА

Автор фото: Юлия Дмитриева.

Внушительные размеры теплоходов вызывают доверие. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

НА ВАШ ВКУС

Каждый год, вместе с ростом популярности круизов открываются все новые и новые маршруты, среди которых каждый, без сомнения, найдет свой. Главное - правильно подобрать своего туроператора.