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Туризм4 апреля 2023 7:00

Своя компания: рассказываем, с кем лучше всего отправиться в путешествие в круиз

Как правильно выбрать круиз для пары, компании друзей, семьи с детьми или одного путешественника - публикуем советы экспертов
Алена КЛИМОВА
В таком круизе можно, например, сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

В таком круизе можно, например, сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

В идеальной картине мира при наступлении отпуска уже все спланировано и готово - сел и поехал, как говорится. Но в таком мифическом сценарии упущен один важный пункт - утомительная предварительная подготовка. Ведь часто так бывает, что после решения всех организационных вопросов требуется как минимум еще один отпуск. К счастью, есть способ избежать всей этой суматохи - готовый круиз. Вопрос только в том, какое водное путешествие подходит именно вашей компании?

В ПУТЕШЕСТВИЕ ВДВОЕМ

Наиболее популярные направления для совместного путешествия - по центру России, Поволжью. Они полны роскошных видов, которыми можно насладиться в спокойной обстановке, ведь Волга славится своим покорным характером, а Поволжье - мягким климатом. Там точно не замерзнешь!

Еще среди тех, кто путешествует с близкими, популярны тематические круизы. Например, театральный или для винных сомелье. На последнем будут эксклюзивные дегустации, образовательные лекции, а также команда опытных сомелье в помощь.

С ДРУЗЬЯМИ ВЕСЕЛЕЕ

В хорошей компании и отдых краше. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

В хорошей компании и отдых краше. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Фаворит для дружеских компаний - небольшие, но насыщенные круизы выходного дня. Они помогут и хорошо развлечься, и провести время вместе в совершенно новом формате. Причем такой отпуск может быть абсолютно спонтанным: выходные есть у всех, а главное преимущество круиза в том, что для него не нужно тратить время на дорогу. По сути, отпуск начинается в ту же секунду, когда гости ступили на борт.

В таком водном путешествии уже на борту теплохода и с прекрасными видами можно найти много интересных занятий - от похода в ресторан до занятий йогой. И даже попробовать что-то новенькое, ведь на каждом круизе есть множество способов весело провести время.

На любом теплоходе обычно всегда есть каюты с вариантами проживания от одного до четырех человек. И чаще всего действует правило — чем выше по палубам расположена каюта, тем она дороже. Соответственно, тем, у кого бюджет на отдых ограничен, — советуем выбирать каюты на нижней или главной палубах. И наоборот, кто имеет возможность, тот выбирает каюты на палубах повыше: обычно класса «Полулюкс» и «Люкс» — самые просторные каюты, даже со своей «личной» открытой палубой - балконом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Выбирайте круизы выходного дня в места, куда сложно добраться самостоятельно. Например, на остров Валаам из Петербурга или по маленьким городкам Татарстана. Так отпуск обойдется дешевле, чем на любом другом виде транспорта: при сопоставимом размещении и питании вы сэкономите на логистике от 10 до 30%.

КРУИЗ С ДЕТЬМИ

Детей ждут не менее увлекательные интерактивы во время речного путешествия. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Детей ждут не менее увлекательные интерактивы во время речного путешествия. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

По статистике, пассажиры с детьми чаще всего отдают предпочтение недельным круизам и выбирают крупные теплоходы, на которых больше места и активностей, в том числе для самых маленьких пассажиров. В ресторанах предусмотрено особое меню с блюдами для малышей.

В детских комнатах и клубах работают профессиональные аниматоры, с которыми можно оставить детей разных возрастов, чтобы всем полноценно насладиться отдыхом. Для юных путешественников также проводят увлекательные экскурсии, например, в круизах по Золотому кольцу: предлагают лично запустить макет ГЭС или посетить Музей мыши.

СЕМЕЙНЫЙ ЛАЙФХАК

Делимся личным лайфхаком от Романа Кашкина, коммерческого директора «Инфофлот» и заядлого путешественника. Совет отлично подойдет тем, кто решил провести отпуск вместе с семьей:

Автор фото: Юлия Дмитриева.

Автор фото: Юлия Дмитриева.

Если вы хотите бесплатно взять в круиз ребенка, зайдите на сайт «Инфофлота». Там вы найдете десятки таких круизов.

ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Круиз может стать отличной возможностью провести бесценное время с родными. Для каждого путешественника, несомненно, откроется что-то новенькое. А еще таким образом можно сблизиться со своей семьей, родителями и при этом сохранить личное пространство, ведь можно выбрать сразу несколько кают для одного круиза.

Обычно пассажиры почтенного возраста любят длительные круизы - от недели и больше. Для них такие путешествия - возможность полностью проникнуться отдыхом, никуда не спешить и провести время в максимально комфортных условиях.

Для пенсионеров подойдут и уникальные круизы. Например, так называемый круиз «Штаны», который за 25 дней проходит целых 20 городов России. Это водное путешествие специально создано для тех, кто хочет всего и сразу, чтобы получить от отдыха максимум. Посудите сами: тут и поля лотосов, и солончаковые пустыни, пеликаны и мустанги, рыба и арбузы, казацкие свадьбы и татарская слобода - и все это в рамках одного круиза. Название этого круиза произошло из оригинальной карты маршрута: из Москвы в Ростов-на-Дону и Астрахань теплоход поочередно проходит по двум «штанинам» - Дону и Волге ниже Волгограда.

С СОБОЙ ЛЮБИМЫМ

Одиночные путешествия так же популярны, как и семейные. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Одиночные путешествия так же популярны, как и семейные. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для одних людей круизы - медитативное удовольствие, когда хочется остаться наедине со своими мыслями. А другие, наоборот, ищут в поездке новых друзей или ярких знакомств. Кстати, активная развлекательная программа учитывает это пожелание, поэтому многие круизные компании расположены к соло-путешественникам.

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ-ОДИНОЧКАМ

Первый и самый главный совет - уточнить о наличии кают для одного на выбранном круизе. Это существенно сэкономит бюджет.

Второе - стоит подробно изучить программу, чтобы точно убедиться, что там много развлечений на любой вкус.

Автор фото: Юлия Дмитриева.

Автор фото: Юлия Дмитриева.

Любой круиз - классный вариант отдыха вне зависимости от компании. Главное - начать получать удовольствие от отпуска еще в момент выбора маршрута.

На сайте гипермаркета круизов «Инфофлот» вы точно найдете вариант себе по вкусу.

КруизыБИЗНЕС-ПРЕСС