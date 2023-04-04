Своя компания: рассказываем, с кем лучше всего отправиться в путешествие в круиз

В таком круизе можно, например, сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

В идеальной картине мира при наступлении отпуска уже все спланировано и готово - сел и поехал, как говорится. Но в таком мифическом сценарии упущен один важный пункт - утомительная предварительная подготовка. Ведь часто так бывает, что после решения всех организационных вопросов требуется как минимум еще один отпуск. К счастью, есть способ избежать всей этой суматохи - готовый круиз. Вопрос только в том, какое водное путешествие подходит именно вашей компании?

В ПУТЕШЕСТВИЕ ВДВОЕМ

Наиболее популярные направления для совместного путешествия - по центру России, Поволжью. Они полны роскошных видов, которыми можно насладиться в спокойной обстановке, ведь Волга славится своим покорным характером, а Поволжье - мягким климатом. Там точно не замерзнешь!

Еще среди тех, кто путешествует с близкими, популярны тематические круизы. Например, театральный или для винных сомелье. На последнем будут эксклюзивные дегустации, образовательные лекции, а также команда опытных сомелье в помощь.

С ДРУЗЬЯМИ ВЕСЕЛЕЕ

В хорошей компании и отдых краше. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Фаворит для дружеских компаний - небольшие, но насыщенные круизы выходного дня. Они помогут и хорошо развлечься, и провести время вместе в совершенно новом формате. Причем такой отпуск может быть абсолютно спонтанным: выходные есть у всех, а главное преимущество круиза в том, что для него не нужно тратить время на дорогу. По сути, отпуск начинается в ту же секунду, когда гости ступили на борт.

В таком водном путешествии уже на борту теплохода и с прекрасными видами можно найти много интересных занятий - от похода в ресторан до занятий йогой. И даже попробовать что-то новенькое, ведь на каждом круизе есть множество способов весело провести время.

На любом теплоходе обычно всегда есть каюты с вариантами проживания от одного до четырех человек. И чаще всего действует правило — чем выше по палубам расположена каюта, тем она дороже. Соответственно, тем, у кого бюджет на отдых ограничен, — советуем выбирать каюты на нижней или главной палубах. И наоборот, кто имеет возможность, тот выбирает каюты на палубах повыше: обычно класса «Полулюкс» и «Люкс» — самые просторные каюты, даже со своей «личной» открытой палубой - балконом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Выбирайте круизы выходного дня в места, куда сложно добраться самостоятельно. Например, на остров Валаам из Петербурга или по маленьким городкам Татарстана. Так отпуск обойдется дешевле, чем на любом другом виде транспорта: при сопоставимом размещении и питании вы сэкономите на логистике от 10 до 30%.

КРУИЗ С ДЕТЬМИ

Детей ждут не менее увлекательные интерактивы во время речного путешествия. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

По статистике, пассажиры с детьми чаще всего отдают предпочтение недельным круизам и выбирают крупные теплоходы, на которых больше места и активностей, в том числе для самых маленьких пассажиров. В ресторанах предусмотрено особое меню с блюдами для малышей.

В детских комнатах и клубах работают профессиональные аниматоры, с которыми можно оставить детей разных возрастов, чтобы всем полноценно насладиться отдыхом. Для юных путешественников также проводят увлекательные экскурсии, например, в круизах по Золотому кольцу: предлагают лично запустить макет ГЭС или посетить Музей мыши.

СЕМЕЙНЫЙ ЛАЙФХАК

Делимся личным лайфхаком от Романа Кашкина, коммерческого директора «Инфофлот» и заядлого путешественника. Совет отлично подойдет тем, кто решил провести отпуск вместе с семьей:

Автор фото: Юлия Дмитриева.

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ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Круиз может стать отличной возможностью провести бесценное время с родными. Для каждого путешественника, несомненно, откроется что-то новенькое. А еще таким образом можно сблизиться со своей семьей, родителями и при этом сохранить личное пространство, ведь можно выбрать сразу несколько кают для одного круиза.

Обычно пассажиры почтенного возраста любят длительные круизы - от недели и больше. Для них такие путешествия - возможность полностью проникнуться отдыхом, никуда не спешить и провести время в максимально комфортных условиях.

Для пенсионеров подойдут и уникальные круизы. Например, так называемый круиз «Штаны», который за 25 дней проходит целых 20 городов России. Это водное путешествие специально создано для тех, кто хочет всего и сразу, чтобы получить от отдыха максимум. Посудите сами: тут и поля лотосов, и солончаковые пустыни, пеликаны и мустанги, рыба и арбузы, казацкие свадьбы и татарская слобода - и все это в рамках одного круиза. Название этого круиза произошло из оригинальной карты маршрута: из Москвы в Ростов-на-Дону и Астрахань теплоход поочередно проходит по двум «штанинам» - Дону и Волге ниже Волгограда.

С СОБОЙ ЛЮБИМЫМ

Одиночные путешествия так же популярны, как и семейные. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для одних людей круизы - медитативное удовольствие, когда хочется остаться наедине со своими мыслями. А другие, наоборот, ищут в поездке новых друзей или ярких знакомств. Кстати, активная развлекательная программа учитывает это пожелание, поэтому многие круизные компании расположены к соло-путешественникам.

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ-ОДИНОЧКАМ

Первый и самый главный совет - уточнить о наличии кают для одного на выбранном круизе. Это существенно сэкономит бюджет.

Второе - стоит подробно изучить программу, чтобы точно убедиться, что там много развлечений на любой вкус.

Автор фото: Юлия Дмитриева.

Любой круиз - классный вариант отдыха вне зависимости от компании. Главное - начать получать удовольствие от отпуска еще в момент выбора маршрута.

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