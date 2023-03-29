«Комсомолка» запускает конкурс школьных проектов в честь 320-летия Петербурга

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» запускает конкурс школьных проектов «Мой Петербург». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году Санкт-Петербург празднует 320 годовщину со дня основания. В честь юбилея «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» запускает конкурс школьных проектов «Мой Петербург» в рамках акции «Губернаторский дневник». Это хорошая возможность для учеников Санкт-Петербурга высказать свои идеи празднования для рождения любимого города.

Поучаствовать в соревновании могут ученики 5-11 классов, индивидуально или командах от 2 до 5 человек. Проекты принимаются по нескольким номинациям: «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу»; «Лучший арт-объект»; «Лучшая акция»; «Лучший блогерский ролик». Подробнее об условиях участия читайте в Положении о конкурсе.

Состязания проектов пройдут в несколько этапов. С 27 марта по 30 апреля пройдет Отборочный тур: сбор заявок на участие продлится до 16 апреля, а затем с 17 по 30 апреля пройдет защита проектов. По оценкам жюри трое участников или команд в каждой номинации пройдут в Финальный тур, где с 10 по 17 мая представят свои идеи в очном формате.

В конце мая состоится церемония награждения и встреча с губернатором Александром Бегловым, куда будут приглашены победители конкурса проектов.

Кроме того, в рамках конкурса будет проходить интерактивный лекторий. Весь апрель участники проекта смогут посетить лекции и мастер-классы от успешных учеников – победителей городских и всероссийских олимпиад, призеров масштабных конкурсов и проектов, а также от популярного блогера Ульяны Улилай, которая на своих ресурсах активно продвигает чтение книг.

Как принять участие в конкурсе проектов?

Отправьте заявку на участие и согласие на обработку персональных данных по электронной почте dnevnik.gubernatorskiy@internet.ru в формате PDF. Формы заявок ищите в приложениях к Положению о конкурсе.

Благодарим за поддержку акции «Губернаторский дневник» и конкурса школьных проектов правительство Санкт-Петербурга.