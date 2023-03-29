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Происшествия29 марта 2023 11:46

«Подрался с ГИБДД и сбежал»: В Петербурге объявили в розыск хулигана, оскорблявшего русских и христиан

Уголовное дело завели на русофоба за драку с инспекторами ГИБДД в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Уголовное дело завели на мужчину за драку с инспекторами ГИБДД в Петербурге

Уголовное дело завели на мужчину за драку с инспекторами ГИБДД в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на скандального мужчину, который сначала оскорблял русских, а после подрался с сотрудниками ДПС и сбежал. Утром 28 марта 2023 года в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина устроил конфликт с другим водителем. Скандалист вышел из машины и начал оскорблять автомобилиста, высказываясь резкими русофобскими фразами. Об этом рассказали в следственном комитете города.

- При этом в действиях водителя усматривались признаки уголовно наказуемого деяния. В тот же день около одного из домов по Комендантскому проспекту инспекторами специализированного батальона ДПС был обнаружен автомобиль данного мужчины, который устроил конфликт, - рассказали в комитете.

Мужчина подрался с инспекторами и сбежал / Фото: Соцсети/СК РФ по СПб

Мужчина подрался с инспекторами и сбежал / Фото: Соцсети/СК РФ по СПб

Сотрудники ГИБДД подошли к мужчине и попросили его проследовать за ними. Но на это скандалист начал драться с сотрудниками полиции. Он устроит потасовку, после чего сбежал от инспекторов и скрылся.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти. Мужчину разыскивают, чтобы привлечь к отвественности.

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