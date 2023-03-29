«Уронил новорожденного сына, а потом зарезал разъяренную жену»: Отца из Петербурга обвинили в убийстве семьи в Благовещенске

Петербуржца обвинили в убийстве жены и младенца. Фото: СУ СК России по Амурской области

26 марта в Амурскую областную детскую клиническую больницу был госпитализирован 10-месячный мальчик. Малыш скончался от черепно-мозговой травмы. Спасти ребенка медики не смогли. В тот же день от полученных ножевых ранений скончалась и мать мальчика. Она умерла, не приходя в сознание. Врачи почти сутки боролись за жизнь женщины. В смерти обоих силовики подозревают главу семейства. Незадолго до этого семья переехала из Петербурга. «КП» разбиралась в семейной драме.

Бывшие петербуржцы проживали в съемной квартире на улице Шимановского вблизи с границей Китая. По одной из версий, отец случайно уронил ребенка. Разъяренная мать схватила нож и воткнула его в ногу мужа. Защищаясь, глава семейства ранил тем же ножом свою жену, после чего вызвал бригаду скорой помощи. Подозреваемого в убийстве ребенка и жены зовут Алексей С. По словам знакомых, 31-летний мужчина много пил, работал сторожем.

Отец оправдывался, якобы он случайно уронил ребенка. Фото: СУ СК России по Амурской области

- Семья была благополучная! Я ни разу не видел и не слышал, чтобы муж с женой ругались. У них были совершенно нормальные отношения. Родители убитой женщины живут в этом же доме, у них большое горе – сразу потеряли и дочь, и внука. С журналистами они не общаются. Не каждый может пережить такое страшное горе, - рассказал «КП» председатель дома, где произошла трагедия.

31-летнему мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже взял расследование преступления под личный контроль.