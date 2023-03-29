Даниил Спиваковский представил в Петербурге спектакль «Соло на двоих»

Даниил Спиваковский — лауреат премии «Тэфи — 2009» в номинации лучшая мужская роль. Служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского. Фото: Фото: СПбГУП

Творческие встречи с выдающимися деятелями культуры уже стали доброй традицией в СПбГУП. И творческий вечер Заслуженного артиста России Даниила Спиваковского, который состоялся в театрально-концертном зале им. А.П. Петрова 28 марта, лишь подтверждает это. Со сцены артист с джазовым музыкантом Евгением Борцом представили зрителям спектакль «Соло на двоих». Постановка довольно необычная - Даниил Иванович исполнил сочинения Куприна, Довлатова, Зощенко, Воннегута и Пастернака в жанре разговора пианиста и актера, и зрители приняли ее на ура. О том, как Спиваковский решился на такой эксперимент, как познакомился с Евгением, он рассказал перед тем, как выйти на университетскую сцену.

- Это еще одна ипостась моей актерской деятельности. Помимо работы в драматическом театре и съемках в кино, я создаю чтецкие программы. Я прочитал более 20-ти произведений русской, советской и зарубежной классики. Лично я никому не доверяю великие произведения, поэтому работаю как с огромными симфоническими оркестрами, с народными оркестрами и коллективами, с ансамблями, а также с солирующими музыкантами. В данном случае я работаю с прекрасным джазовым пианистом Евгением Борцом, выпускником Казанской консерватории. Нас познакомил общий приятель, за что мы ему очень благодарны.

- Как Вы считаете, с помощью нового театрального формата удается ли открыть для зрителей неизведанное в полюбившихся произведениях?

- Трудно заставить детей читать. Я это знаю по своим детям. А со сцены ребята услышат великое классическое слово мировых авторов, и это здорово! Зрителю будет представлен спектакль по всем законам драматического театра с помощи джаза и чтецкой программы.

- Менялась ли программа в связи с тем, что Вы выступаете перед студентами?

- Нет, мы ничего не меняли. Это доказывает, что постановка интересна людям разного возраста, разного социального положения, живущих в разных городах и странах. Самое главное – услышать классическое слово великих авторов в нашем с Евгением Борцом преломлении. Его инструмент – это фортепиано, мой инструмент – это голос. Мы хотим доставить удовольствие зрителю разнообразными произведениями: смешными и наивными, трагическими и даже страшными.

СПРАВКА

«Соло на двоих» - это первая совместная программа Спиваковского с Евгением Борец: она создана и по рассказам Зощенко, и по произведению «Собака Баскервилей». Творческий дуэт выступал с программой в России, Англии и Израиле.

Отметим, что Даниил Иванович исполнил для студентов и гостей СПбГУП сочинения А. Куприна, С. Довлатова, М. Зощенко, К. Воннегута и Б. Пастернака в новом жанре - разговоре пианиста и актера, где у каждого есть свой полноценный голос.