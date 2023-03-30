Неочевидно, но факт. О каких критериях выбора нового жилья нельзя забывать

О каких критериях выбора нового жилья нельзя забывать. Фото: Группы Аквилон

На что обращают внимание покупатели квартир в новых домах в первую очередь? На район, транспортную доступность, площадь и количество комнат. Безусловно, это важные факторы, но кроме них есть еще несколько моментов, пусть не столь очевидных, но тоже требующих внимания. Их обязательно стоит учитывать при выборе жилья.

ПЛАНИРОВКА: РАЗНИЦА ЕСТЬ

Когда-то при выборе квартиры на планировку вообще не обращали внимания. И дома, и планировочные решения были типовыми. Сегодня же планировка квартиры - важная характеристика, которую обязательно стоит учитывать. Именно она делает жилье удобным, заставляет меньше или больше тратить на мебель и отчасти влияет на отношения в семье.

У каждого застройщика свои подходы к разработке планировочных решений. Например, Группа Аквилон проектирует квартиры по принципу «разумные метры». Такая концепция позволяет полноценно использовать все жилое пространство. То есть никаких длинных узких коридоров, темных бесполезных углов, в которые нельзя поставить ни мебель, ни технику. Каждый квадратный метр жилья задействован разумно и эффективно. В квартирах спроектированы специальные места для гардеробных и постирочных комнат, а также кладовых помещений.

Фото: Группы Аквилон

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ДАЛЬНОВИДНЫЙ ВЫБОР

Вы покупаете квартиру, но расходы на этом не заканчиваются. Недвижимость требует постоянных трат и в дальнейшем, когда дом уже введут в эксплуатацию и заселят. Например, придется регулярно оплачивать коммунальные услуги. Эти траты, кстати, можно минимизировать. Один из способов - ориентироваться на класс энергоэффективности здания при выборе жилья. Всего предусмотрено 9 классов: от «высочайшего» А++ до «очень низкого» G. Новые дома, как правило, имеют высокий класс энергоэффективности. У жилых комплексов Групп класс энергоэффективности здания ы Аквилон, построенных по технологии Termo-S, это классы А и А+. Технология Termo-S - собственная разработка девелопера, которая включает в себя улучшенную теплоизоляцию за счет облицовки наружных стен керамическим кирпичом и использованием увеличенного слоя утеплителя. Также предусмотрен увеличенный слой утеплителя кровли и цоколя экологичным материалом, стойким к перепадам температур. Повысить энергоэффективность помогают инновационные двухкамерные стеклопакеты и индивидуальные тепловые пункты. В целом технология Termo-S на 50% снижает теплопотери домов и позволяет экономить на оплате за теплоснабжение до 40%.

УМНЫЕ СИСТЕМЫ: ДОМ ПОД КОНТРОЛЕМ

До недавнего времени система «Умный дом» считалась символом ненужной роскоши, но сегодня уже понятно, что умные системы делают нашу жизнь безопасной, комфортной и даже позволяют экономить. При строительстве новых домов застройщики все чаще закладывают в проекты умные решения. В домах Группы Аквилон это «умные» технологии inHOME. Все квартиры оснащаются системой дистанционного управления. Она позволяет быть в курсе всего происходящего с помощью мобильного приложения или специального планшета — он устанавливается в каждой квартире. Контролировать коммунальные расходы, оплачивать счета, заказывать услуги управляющей компании можно прямо со смартфона.

Фото: Группы Аквилон

ТИШИНА: ЗАЛОГ КОМФОРТА

Дом - это место, где можно максимально расслабиться, побыть с семьей или наедине с собой, собраться с мыслями или отдохнуть в тишине. По крайней мере так мы его себе представляем. И бываем очень разочарованы, когда уже после новоселья понимаем, что тишина в собственной квартире - это роскошь. Чтобы такого не произошло, вопросам шумоизоляции в будущей квартире нужно уделить особое внимание. Насколько «тихой» будет будущая квартира, зависит от технологии строительства, а также от того, использует ли застройщик системы дополнительной шумоизоляции. В проектах Группы Аквилон такая есть - это система защиты от шума SOUNDSTOP, которая предусматривает дополнительную звукоизоляцию внутренних перегородок и межэтажных перекрытий. Кроме того, застройщик устанавливает шумозащитные окна, технические помещения проектирует в подвальных этажах, устанавливает в жилых комплексах бесшумные скоростные лифты комфорт- и бизнес-класса надежных зарубежных и российских производителей.

Фото: Группы Аквилон

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА: ВСЕ ПОД РУКОЙ

Хорошо, если ваш новый дом расположен в развитом районе, а все необходимое для комфортной жизни - садики, школы, магазины, находятся неподалеку. Но современному человеку хочется иметь под рукой как можно больше возможностей для отдыха и развития. В некоторых жилых комплексах они есть. Это могут быть благоустроенные площадки с разными активностями во дворах или же специально оборудованные помещения в самих жилых комплексах. Такую идею сейчас воплощает в жизнь Группа Аквилон. Застройщик выделяет помещения под детские клубы и спортивные залы, чтобы создать удобные условия для проведения досуга и развития жильцов. Такие пространства запроектированы во всех строящихся жилых комплексах Группы. Помещения будут полностью готовы к использованию: в детском клубе «Аквилон Kids» строители выполнят отделку, укомплектуют его мебелью, игрушками. Родители сразу после новоселья смогут использовать это место, чтобы устроить ребенку день рождения или организовать развивающие занятия. Спортивные залы «Аквилон Fitness» тоже оборудуют для тренировок к моменту сдачи дома. Заниматься фитнесом, йогой или силовыми тренировками можно будет сразу после заселения.

Реклама. ООО "АКВИЛОН ИНВЕСТ ИСТЕЙТ". LjN8KWqv2