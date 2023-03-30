Два мальчика 8 и 11 лет пропали без вести во время прогулки в Петербурге 29 марта

Пропавших без вести мальчиков второй день ищут в Петербурге / Фото: ЛизаАлерт

В Санкт-Петербурге пропали без вести два маленьких мальчика. В среду, 29 марта 2023 года, ребята восьми и одиннадцати лет отправились гулять. Но домой мальчишки так и не вернулись. Родители начали бить тревогу, обращаться в полицию, спрашивать прохожих, а также в поисковую организацию "Лиза Алерт". Последние разместили ориентировку на мальчиков.

- Внимание! Помогите найти детей, - говорится в объявлении. - 29 марта мальчики ушли на прогулку и не вернулись.

Один пропавший - восьмилетний мальчик. Ростом всего 140 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Гулять ушел в фиолетовой куртке, черных штанах, черных кроссовках и черной шапке.

Второй мальчик одиннадцати лет тоже невысокий, ростом 144 сантиметра, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза карие, носит очки. Был одет в синюю куртку и синие штаны. Известно, что у него с собой были коньки.

Где именно могут находиться мальчики, неизвестно. Всех, кто видел похожих на них ребят, просят звонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.