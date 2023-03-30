Поиски пропавших мальчиков 8 и 11 лет завершились в Петербурге

Поиски мальчиков 8 и 11 лет пропавших на прогулке завершились в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Поиски без вести пропавших мальчиков в Санкт-Петербурге, которые исчезли во время прогулки в среду, 29 марта 2023 года, закончились. К сожалению, закончились они трагически. Ребят искали всю ночь. Известно, что мальчишки восьми и одиннадцати лет дружили, а в тот день пошли кататься на роликовых коньках. Об этом spb.kp.ru утром 30 марта рассказал источник.

- Пропавшие мальчики - два друга. Их семьи дружат. У одного из них были роликовые коньки. Они пошли кататься. Искали всю ночь. Сейчас поиски приостановлены, идет проверка информации, - рассказали изданию поисковики из организации "ЛизаАлерт".

По предварительным данным, мальчиков нашли уже утром 30 марта. По данным источника, ребят обнаружили в полынье на Финском заливе со стороны Васильевского острова. По всей видимости, мальчики пошли кататься по льду и провалились. Сначала спасатели обнаружили тело восьмилетнего мальчика, спустя какое-то время достали тело и его старшего друга.

На данный момент на Финском заливе, где нашли ребят, продолжают работать спасательные службы и оперативники.