Непростая «сливка»: Как бороться с полипами в носу

Сергей Пониделко, ведущий отоларинголог СМ-Клиники, кандидат медицинских наук. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полипы в носу часто беспокоят аллергиков и астматиков. А еще тех, чьи родители сталкивались с этим недугом. Могут ли полипы пройти сами по себе, и есть ли по-настоящему эффективные методики их лечения? Рассказывает Сергей Пониделко, ведущий отоларинголог СМ-Клиники с 20-летним стажем, кандидат медицинских наук.

Что такое полипы, и откуда они берутся?

- Полипы – это доброкачественные новообразования в носовой полости, - говорит Сергей Пониделко. - Они крепятся к слизистой на длинной ножке и поэтому внешне похожи на свисающие с ветки сливы. Полипы возникают из-за разрастания слизистой. Со временем «сливы» увеличиваются, все ниже провисают на «ножке» и начинают разрастаться. Без своевременного лечения они могут заполнить носовую полость и перекрыть носовое дыхание.

Носовые полипы - не самая частая болезнь. Обычно к ней есть наследственная предрасположенность, но как именно работает этот механизм пока не ясно. Пока точно известно, что полипы связаны с аллергиями. Эти две проблемы идут в связке в 70% случаев. В остальных же причиной могут служить бактериальные и микробные инфекции, которые вызывают отек и разрастание слизистой. Еще одна группа риска - люди с бронхиальной астмой.

А это вообще опасно? Может подождать, пока полипы пройдут сами по себе?

- Полипы не являются смертельно опасным заболеванием, но они доставляют серьезный дискомфорт и плохо влияют на общее состояние организма. Из-за невозможности дышать носом у человека может развиться храп и бессонница. Пациенты часто жалуются на зуд в носу, головные боли и проблемы с распознаванием запахов. Обоняние пропадает из-за повреждения клеток в слизистой носа, которые отвечают за восприятие запахов. Кроме того, полипы всегда вызывают воспалительный процесс, который ослабляет организм и ухудшает самочувствие. Поэтому все врачи настоятельно советуют лечить полипы.

Говорят, что полипы очень больно лечить - это так?

- Раньше лечение полипов действительно было очень неприятным процессом. Под местным обезболиванием специальной петлей врач оттягивал полип и срезал его верхушку. В результате из носа шла кровь, а ранки долго заживали. К тому же этот метод был неэффективен, так как удаляли только часть полипа. Он мог вырасти снова уже через 3-4 месяца, и опять приходилось терпеть боль. К счастью, сегодня отоларингологи решают проблему более гуманными методами.

Если не выдирание, то что? Как лечат сейчас?

- Сперва начинают с консервативных методов: применяют лекарственные препараты, устраняющие первопричины заболевания. Если это не помогает, то приходится думать о хирургическом лечении. Но не бойтесь - современные методы почти безболезненны, так что ваш нос точно останется целым.

«Золотым стандартом» в лечении полипов считаются эндоскопические операции. Они происходят под общим наркозом под контролем эндоскопа, которые транслирует изображение из носовой полости на монитор врача. Специальным прибором шейвера хирург полностью измельчает полип - от верхушки до основания. После этого на его месте появляется новая здоровая слизистая оболочка. Это очень быстрая операция, после которой придется пробыть в стационаре всего пару дней. Через неделю уже можно будет спокойно вернуться на работу.

Могут ли полипы вернуться после операции?

- Никто не сможет дать вам стопроцентную гарантию, ведь полипы - это хроническое заболевание. Однако после операции вы надолго о них забудете, а значит, сможете вновь свободно дышать носом и различать запахи.

СПРАВКА

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