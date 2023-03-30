Петербургские студенты благоустроят новое городское общественное пространство

ЖК «Северная долина». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Северной столице постоянно требуются молодые архитекторы, которые смогут украсить новые городские районы смелыми идеями и современными решениями. Для этого многие застройщики сотрудничают с архитектурными вузами Петербурга. Такой союз помогает студентам на практике применить свои знания, а также найти себе будущее место работы. Одним из ближайших ярких событий в градостроительной сфере станет масштабный кейс-чемпионат по разработке малых архитектурных форм «МАФ проект». В нем команды студентов из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) будут соревноваться в проектировании реальных объектов –малых архитектурных форм для общественного пространства в центре квартала в ЖК «Северная долина» от «Главстрой Санкт-Петербург».

По условиям конкурса, участникам предстоит создать от трех до пяти элементов в рамках одного объекта. Главный критерий - гармония и креатив. Так что это может быть что угодно: от скамеек до фонтана.

- Основная задача чемпионата - выход за рамки стандартного благоустройства нашего проекта, создание новой комфортной среды для семейного отдыха и прогулок жителей всего микрорайона, - отметил директор проекта «Северная долина» Дмитрий Калинин. - Мы хотим установить в квартале комфорт-класса действительно необычные малые архитектурные формы – с ярко выраженной концепцией, уникальным дизайн-кодом и без использования типового оборудования. В то же время, для нас важно, чтобы создаваемый продукт гармонично вписался в уже существующую застройку, был безопасен для детей и изготовлен из функциональных, долговечных материалов.

Во время отборочного этапа студенты исследовали предлагаемый район и предложили своим наставникам первые наброски своих идей. В результате 50 самых креативных ребят объединились в 14 команд. Каждая из них разработала единую эскиз-идею будущего объекта и презентовала ее преподавателям и застройщику.

- Управление учебной работы СПбГАСУ всегда поддерживает проведение конкурсных практикоориентированных мероприятий совместно с отраслевыми партнерами университета и неоднократно выступало организатором кейс-чемпионатов, конкурсов, хакатонов и других подобных мероприятий, - сказала начальник управления учебной работы СПбГАСУ Марина Малютина. - Проведение кейс-чемпионата – это очередная возможность организовать командную проектную работу студентов по благоустройству реального объекта. Это современный и востребованный как у студентов, так и у потенциальных работодателей формат, позволяющий совместить обучение для студентов и получение продукта для компании.

Сейчас участники кейс-чемпионата готовятся к финальной защите своих проектов. Для этого им предстоит составить всю градостроительную документацию, создать рендеры, 3D-модели и объемные макеты, рассчитать смету проекта и «упаковать» все это в формат готовой презентации. В непростой работе командам помогли авторские мастер-классы и воркшопы от специалистов компании-застройщика.

Победителей кейс-чемпионата определят в апреле 2023-го. Их проекты появятся на территории общественного пространства в квартале ЖК «Северная долина». Также несколько лауреатов чемпионата получат возможность пройти стажировку или практику в компании «Главстрой Санкт-Петербург».