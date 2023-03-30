«Говорит, что познала истину»: Как живет Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», несколько лет назад попавшая в секту

В 2017 году актриса снялась в религиозном клипе ФОТО: vk.com/id6055389

30 марта 1969 года на советских экранах впервые появился легендарный фильм «Белое солнце пустыни». История отважного красноармейца Федора Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы, многим запала в сердце. Но для большинства актеров, сыгравших в фильме, картина стала роковой. После картины их жизни кардинально изменились.

Так, первым спустя год после выхода фильма из жизни ушел Павел Луспекаев, сыгравший Верещагина. В 2014 году от рака умер актер Анатолий Кузнецов, исполнивший роль главного героя. В 2017 году болезнь сломила и «Петруху» - Николая Годовикова. В страшную историю попала и Татьяна Кузьмина, которая исполнила красавицу Гюльчатай.

В 2021 году Интернет потрясла новость о том, что женщина вступила в секту. Якобы уже несколько лет она состоит в одной из организаций, которую не признает РПЦ. Такое заявление поразило многих. Сделал его судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Актриса якобы попала в одну из религиозных организаций с сомнительной репутацией ФОТО: vk.com/id6055389

- Татьяна два года состоит в этой организации, - уверял тогда мужчина.

Известно, что свою страсть к религии актриса никогда и не отрицала. Более того, говорила, что именно господь сохранил ее от «славы, которая убивает душу человеческую». Эту славу Татьяне Федотовой принесла роль Гюльчатай, которая оказалась последней в ее актерской карьере, несмотря на светлое будущее, которое молодой красавице прочили в кино.

После новостей о том, что актриса попала в секту, никакой информации о ней не было уже два года. К годовщине выхода фильма «КП-Петербург» решила узнать, где сейчас Гюльчатай и удалось ли ей выбраться из сомнительной организации.

Последний раз, когда актриса была замечена на съемках - это 2017 год. Тогда Татьяна Кузьмина снималась в клипе к религиозному гимну «Ни высота, ни глубина».

- В съемках клипа приняла участие наша сестра по вере, звезда советского кинематографа Таня Кузьмина. Премьера уже скоро! – написал на своей странице один из создателей клипа.

Тогда Татьяна уже якобы состояла в этой религиозной организации, о которой годами позже рассказывал Игорь Иванишко. Сейчас эксперт уверяет, что за два года ничего в жизни актрисы не изменилось - она все еще находится в секте.

- Насколько мне известно, ситуация с сектантской зависимостью Татьяны Федотовой не изменилась. Для выхода из сложного патологического состояния Федотовой, основанного на сектозависимости, требуется продолжительная работа с профильным психологом. Но она не считает, что у нее проблемы, журналистам она отвечает, что у нее все хорошо, и ей не нужна помощь специалистов. Говорит, что именно у других проблемы, так как они, по ее словам, не познали истину, а она познала, - уверяет в разговоре с spb.kp.ru Иванишко.

По словам Марии, Татьяна сейчас много времени проводит с заботой о внуках ФОТО: соцсети

От публичности Татьяна Федотова (после замужества Кузьмина – прим. Ред.) отошла уже давно. Общаться с журналистами она не хочет, да и достучаться до нее не так легко. Соцсети женщина не ведет, но ее фотографии раньше часто появлялись на странице супруга Геннадия Кузьмина. Вместе они жили в Петербурге. В 2016 году муж актрисы скончался.

У Татьяны остались двое взрослых детей и внуки. «КП-Петербург» удалось связаться с ее дочерью Марией Кузьминой.

- Спасибо, что наши актеры еще кому-то интересны в целевом формате. От Татьяны скажу одно, она не занимается выходом в свет, - рассказала spb.kp.ru Мария Кузьмина. – От себя добавлю, что она ведет спокойный, здоровый, домовитый образ жизни. Все у нее хорошо. На пенсии. Любит свой отчий дом, заботится о своих дорогих детях, внуках. Верит в бога, ему и служит.

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