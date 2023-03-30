Лучший дворник Петербурга Ольга Ракова: Иногда приходится целый день колоть лед. Под конец смены руки опухают

Ольга Ракова трудится дворником уже 12 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге зимой только ленивый не критикует работу коммунальщиков. Но вот жильцы Дунайского проспекта о заваленных снегом дорожках и льде у парадных только слышали от знакомых из других районов и читали в соцсетях. Им сказочно повезло, так как на их участке работает лучший дворник города - Ольга Ракова. Корреспонденты "Комсомолки" встретились с героиней и узнали, как жюри выбирало победителя конкурса и почему все придомовые территории не могут быть такими чистыми, как у нее.

- Хотя техника нам и помогает, основная часть моей работы ручная. Все делаю лопатой и метлой, - рассказывает сотрудница ЖКС №2 Фрунзенского района Ольга Ракова, не отрываясь от уборки. Встретились мы с ней в тот день, когда в городе за сутки выпало 45 процентов месячной нормы снега. - В снежные дни выходим на работу в пять утра, иногда приходится выходить и в выходной день, а также задерживаться на смене.

Но женщина на работу не жалуется, хотя порой это невыносимо тяжкий физический труд.

- В прошлом году в феврале и марте мы кололи лед почти весь день, и к концу руки распухли и болели так, что их было не разогнуть, - вздыхает Ольга. - Но и в другое время не лучше. Осенью надо убирать листья, их очень много, а весной и летом постоянно дует ветер, который ломает ветки. Убирать их гораздо сложнее, чем мусор.

Ольга следит за порядком во дворе с раннего утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во дворах на Дунайском проспекте Ольга работает уже 12 лет. Ее день начинается с расчистки дорожек возле парадных и вывоза мусора. Потом мытье полов в девятиэтажке. Ежедневно убирает первый этаж и лифт. Раз в неделю - сухая уборка всего подъезда. Всего у Ольги девять парадных. Это 162 лестничных пролета.

В три часа дня смена заканчивается. И так шесть дней в неделю. Но график Ольге нравится. В свое время из-за него она и переметнулась в дворники. Раньше работала кассиром, но времени на общение с дочерью Дарьей совсем не оставалось. Кстати, именно дочь помогала Ольге в подготовке к конкурсу больше всех.

- Мама очень переживала и иногда даже плакала. Я ей помогала повторять теорию и постоянно подбадривала, говорила, что все у нее получится, - рассказывает Дарья.

Работа тяжелая. Иногда после очередной снежной смены руки не поднимаются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы стать дворником, Ольге Раковой пришлось выучить нормы проведения уборки, границы участков, пожарную безопасность и даже освоить навыки оказания первой помощи. А чтобы стать лучшим дворником - сдать тест на эти знания, а потом показать свои навыки на практике.

- Вообще я очень боялась подвести коллег, начальство и опозориться. Я даже не рассчитывала, что займу первое место, - добавила Ольга. - Раньше никогда ничего не выигрывала.

За победу в конкурсе женщина получила новенький автомобиль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За участие в конкурсе Ольге подарили новенькую «Ладу-Гранту». Правда, на ней она пока не ездит - нет водительского удостоверения.

- Я хожу на работу через другие дома и иногда меня возмущает, как там делают уборку. От нас требуют, чтобы подходы в любую погоду были под асфальт, а у них если затоптана по середине дорожка, то она так и будет затоптана. Пока не оттает. Мне обидно бывает, что нас так гоняют. Но, видимо, именно это мне и помогло победить в конкурсе, - рассказала Ольга Ракова «Комсомолке». По ее словам, качество уборки в городе напрямую зависит от руководства коммунальных служб. А вот от предложения дать рекомендации своим коллегам лучший дворник Петербурга вежливо отказалась.

- Я ничего им посоветовать не могу, я и сама работаю под чутким руководством, - подытожила Ольга Ракова разговор с «Комсомольской правдой».