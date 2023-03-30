Утонувшим в муринской луже автомобилистам не будут компенсировать причиненный ущерб

С наступлением весны такая картина в Мурино стала обыденностью. Фото: СОЦСЕТИ

Водителям Петербурга после закрытия легендарного «Моста глупости» на Софийской улице, кажется, очень не хватает острых ощущений. Два года на наших дорогах они искали новый аттракцион и вот, наконец, нашли. В Мурино. Огромная лужа на Воронцовском бульваре вторую неделю пытается засосать на дно водителей легковушек, а жители района уже окрестили эту локацию местным бермудским треугольником. Зона тут явно аномальная: дороги нет даже на карте, но водителей это нисколько не смущает. Как итог - за две недели порядка 10 легковушек сели в лужу.

- Я каждое утро с интересом иду гулять с собакой, чтобы сфотографировать очередную жертву лужи. Чаще всего там тонут такси, доставка, каршеринг либо владельцы псевдовнедорожников. Пару дней назад с одной стороны поставили кирпич и ограждения. Но в Мурино это не работает, тут ПДД нет, к сожалению. По две машины в сутки лужа забирает, - поделился с «КП-Петербург» житель одного из домов Иван.

Выбраться из ямы водителям самостоятельно не удается. Фото: СОЦСЕТИ

По его словам, дорогу обещают достроить с 2018 года. Но каждый год местная администрация сдвигает сроки. В МО «Мурино», в чьем ведении находится территория, ситуацию «Комсомолке» оперативно прокомментировать не смогли.

- Там с одной стороны достроенные дома, а с другой – нет. И между ними такое. Это строительная зона, на карте этой дороги нет и ничего не огорожено, - пояснил «Комсомолке» житель Мурино Виктор.

Но автоэксперт Дмитрий Попов считает, даже если бы там были установлены знаки, предупреждающие об опасности или препятствии, некоторые водители все равно бы ехали напролом.

- ПДД не работает там, где нет неотвратимости наказания, - уверен Попов. - Единственным и неубиееным аргументом является ответственность, за которую водитель может улететь, если не выполняет требования знака. Но постановка знака, увы, не является неубиенным аргументом. Водитель яму видит, и видит, что она огорожена. Но продолжает ехать. Ну, что я могу сказать… наш человек - он такой, - объяснил ситуацию автоэксперт Дмитрий Попов «Комсомолке».

И еще неприятный факт этой мокрой истории. Убытки, которые понесут рисковые водители затонувших легковушек, лягут на их же плечи.

- Если они попытаются потребовать возмещения в суде за порчу своего автомобиля, так как не увидели знак, то собственник этого участка дороги придет в суд, покажет протокол, что все необходимые меры безопасности были предприняты и знаки были установлены. И повреждение автомобиля стало следствием действий водителя. Вот и все. И это будет самое хорошее наказание - рублем, - отметил автоэксперт Дмитрий Попов.