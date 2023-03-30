Эпидситуация с корью ухудшилась в Петербурге впервые за несколько лет

Подчищающую вакцинацию проведут в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе на Неве ухудшилась эпидемиологическая ситуация с корью. Всего в Санкт-Петербурге и Ленобласти зафиксировали 74 случаев заболевания. Распространение инфекции удается держать под контролем. Но для создания стойкого коллективного иммунитета с третьего апреля в Петербурге начнется подчищающая вакцинация. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для создания коллективного иммунитета петербуржцев вакцинируют от кори. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Эпидемиологическая ситуация долгое время экспертами оценивалась как стабильная. Но сейчас в городе зафиксированы случаи занесения инфекции из неблагополучных по кори территорий. Это связано с активными миграционными процессами, которое долгое время сдерживались антиковидными ограничениями, – прокомментировала замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Оксана Самарина.

Кроме того, сотрудник подчеркнула, что сейчас создается угроза осложнения заболеваемости из-за приостановленной иммунизации по кори на время пандемии. С третьего апреля начнется подчищающая вакцинация по постановлению главного государственного санитарного врача. Она создаст стойкий коллективный иммунитет у не привитых, не болевших или не имеющих сведений о прошлых вакцинациях граждан. Вакцины уже доступны на территории города, а в ведомстве формируются списки людей.

В первую очередь, прививать будут детей в возрасте одного года или шести лет. Взрослым до 35 лет антитела должны ввести двукратно. С 36 до 65 лет прививаются только группы риска: медики, педагоги, работники торговли, транспорта, социальной сферы.

При обнаружении очага инфекции, всех контактировавших с заболевшим человеком вакцинируют в течение 72 часов с момента регистрации кори. В таком случае, ограничений по возрасту нет.