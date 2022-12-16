Юбилей спартакиады: 35 лет замечательных побед

Победители первой группы цехов - сборная «33+58». Фото предоставлено пресс-службой ООО «КИНЕФ».

Текущий год для спартакиады ООО «КИНЕФ» юбилейный: 35 лет назад было разработано положение оее проведении иопределены основные виды. Ноэто новейшая история масштабного спортивного мероприятия. Зародилосьже оно вместе состроительством Киришского нефтеперерабатывающего завода.

Истоки спартакиады заложены еще в1960-х. Первые соревнования состоялись в1966 году настадионе поселков Лесной иСолнечное. Ветераны вспоминают, как Борис Волянюк, будучи начальником цеха, брал бортовую машину, чтобы отвезти своих спортсменов насоревнования…

На заводе велась большая работа поразвитию физкультуры испорта, проходили зимние илетние спартакиады, включавшие всебя соревнования полыжам, первенства поконькам, хоккею смячом иволейболу имногим другим видам. Заводские спортсмены успешно представляли предприятие наобластных иотраслевых соревнованиях.

Впоследствии традиция проведения ежегодных спартакиад прервалась, носновой силой возродилась вконце 1980-х. Сегодня трудно себе представить завод без физкультурно-массовой работы. Спартакиада объединяет активных ижизнелюбивых заводчан ичленов их семей, она стала верным спутником здорового образа жизни работников предприятия, прекрасным поводом для сплочения коллектива, адля многих - важной инеотъемлемой частью биографии.

КОНКРЕТНО

Спортивные итоги 2022 года

В первой группе победу одержала сборная цехов «33+58».

- На втором месте расположились спортсмены сборной «9+32».

- На третьем - команда «16+25».

Во второй группе лидером стала команда цеха № 35.

- На второй ступени пьедестала - сборная цехов «41+43+36».

- Замкнула тройку сильнейших команда цеха № 18.

Победители второй группы - команда цеха № 35. Фото предоставлено пресс-службой ООО «КИНЕФ».

В третьей группе золото у цеха № 5.

- Серебро завоевала сборная «28+56».

- Бронзовым призером стала команда цеха № 22.

Победители третьей группы - команда цеха № 5. Фото предоставлено пресс-службой ООО «КИНЕФ».

КСТАТИ

Вгоды становления заводского спорта инструктором пофизической культуре была Зоя Ипполитова. Впоследствии спортивно-массовую работу сзаводчанами вели Владимир Столяренко, Татьяна Крючкова, Тамара Чупарева, Вера Сомова. С1995 года методистом пофизической культуре на предприятии является Людмила Шишич.

СКАЗАНО!

Дело, которое будет жить

Людмила Шишич, методист по физической культуре Киришского нефтеперерабатывающего завода:

- Особое чувство испытывает каждый из нас, когда мы вместе собираемся на соревнованиях. Здесь я всегда вижу счастливые лица заводчан, море улыбок и горящие глаза. Радует, что из года в год подтягиваются молодые работники: они учатся у старших коллег, у наших судей, которые порой где-то строги с ними. Однако все понимают, что у каждого из них за плечами школа спортивных лет - ни одни соревнования не состоялись бы без этих преданных своему делу людей. Немыслима спартакиада и без физоргов - настоящих энтузиастов, которые любят и ценят здоровый образ жизни и своей энергией заряжают коллектив. Они всегда готовы поддержать команду, не считаясь с личным временем. Благодаря физоргам мы видим на стартах новые лица.

Сложно представить соревнования без участия руководства, профкома предприятия и многих заводских служб: управления транспорта, оздоровительного комплекса, Дворца культуры, торгово-производственного управления, рекламно-издательского центра... Верным помощником в обеспечении правопорядка на крупных соревнованиях является добровольная народная дружина завода.

Желаю всем крепкого здоровья. Любите спорт, берегите друг друга, приходите на соревнования семьями! А еще дай бог сил и процветания заводу, чтобы спартакиада ООО «КИНЕФ» и наше спортивное дело продолжились и после нас.

ДОСЛОВНО

Радуют активные семьи

Галина Барашкова, тренер полегкой атлетике Киришского нефтеперерабатывающего завода:

- Замечательно, что унас назаводе проводится спартакиада. Будучи тренером, ямного езжупообласти, вСанкт-Петербург,вдругие регионы России ивижу, что сейчас спортивно-массовую работу ведут лишь немногие предприятия. Аведь это здорово сплачивает коллектив, мы становимся одной семьей! Ипрекрасно, что унас есть нетолько спортивная составляющая, ноизамечательный Дворец культуры, вкотором проводится масса интересных мероприятий, - это ценная духовная пища.

Иногда можно услышать, что молодежь редко ходит наспартакиаду. Скажу как тренер: в35 м сезоне пришло много новых молодых спортсменов вразных видах спорта. Вообще вэтом году наша молодежь меня радует. Она, как когда-то старшее поколение, перед трудностями только сплотилась: ребята стали осознаннее, ответственнее, втом числе ипоотношению кздоровью.

Неменее ценно, когда люди начинают тренироваться семьями, когда один член семьи подтягивает засобой других, классическое «Папа, мама, я- спортивная семья». Унас назаводе это нередкость. Так, Дмитрий Воронов, водитель цеха № 21, занимается легкой атлетикой, бегает марафоны. Он заинтересовал сына, и теперь они бегают вместе. Семейная пара Симановых, ориентировщики, тоже стали сына брать насвои тренировки. Поначалу, как иувсех, унего несовсем получалось, асейчас уже отлично справляется. Подтянулся, окреп.

Регулярные занятия спортом - лучший инаиболее естественный способ отлично выглядеть итакже отлично себя чувствовать!