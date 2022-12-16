Итоги, награды и уникальная елка: В Ленинградской области прошел День предпринимателя

Зампред правительства Дмитрий Ялов вручил награды и грамоты тем, кто помогает экономике региона развиваться. Фото предоставлено организаторами.

День предпринимателя Ленинградской области отмечается 20 лет. В последние годы укоренилась новая традиция - проводить в эту дату торжественный форум с участием губернатора Александра Дрозденко. В этом году праздничная встреча состоялась в Большом Гатчинском дворце. Участников форума поприветствовала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

- Ленинградская область входит в пятерку лидеров по предоставлению грантов молодым, начинающим и социальным предпринимателям. Регион ежегодно показывает хорошую динамику по субъектам малого и среднего предпринимательства. Сегодня это почти 72 тысячи предприятий, что на 5,3 процента выше уровня прошлого года. Активно увеличивается количество самозанятых граждан - сейчас их более 67 тысяч, - отметила Татьяна Илюшникова.

Традиционно в профессиональный праздник лучшие представители бизнеса получили награды. В этом году знак «Почетный предприниматель Ленинградской области» получил генеральный директор ООО «Кимед» Геннадий Игонин. Почетной грамоты губернатора удостоилась заместитель директора фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» Ольга Шахова. Благодарности и благодарственные письма от главы региона получили и другие.

- За пять лет количество субъектов предпринимательства в регионе увеличилось на 35 процентов. Для сравнения: в России показатель вырос на 1,4 процента. Это серьезный вклад в развитие экономики Ленобласти и реализацию социальных проектов, - отметил Александр Дрозденко.

Участники форума познакомились с успешными предпринимателями и их проектами. Затем представители каждого района Ленобласти сыграли в интерактивную бизнес-игру «Кейс на успех!».

КСТАТИ

Изюминкой форума стала презентация Всероссийской акции «Елки России», приуроченной к проведению Года культурного наследия. Это уникальный проект по популяризации культурного наследия и народных художественных промыслов страны, их интеграции в современный интерьер и городскую среду. В акции приняла участие и елка Ленинградской области: трехметровую красавицу украсили уникальными игрушками, выполненными ремесленниками и мастерами региона. После форума нарядная новогодняя елка отправится в один из детских домов Гатчинского района.

- Глядя на ленинградскую елку, у меня возникло предложение – передать нашу красавицу в реабилитационный центр для детей и подростков «Дарина» в Гатчине на радость ребятам, - отметил Александр Дрозденко.

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