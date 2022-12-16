Гордость России. В Москве назвали победителей Национальной спортивной премии-2022

Гордость России Фото предоставлено пресс-службой Фосагро

Национальная спортивная премия вручается с 2010 года. Это одна из главных наград в области спорта в России. Министерство спорта вместе с болельщиками и экспертами подводят итоги и называют наиболее отличившихся спортсменов, тренеров, журналистов и субъекты федерации в 18 номинациях.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Торжественное награждение по итогам Национальной спортивной премии-2022 прошло в Москве, во дворце Ирины Винер-Усмановой.

- Я хочу поблагодарить всех за нашу совместную работу. Мы не устаём доказывать всему миру, что мы мощная держава, и будем устанавливать новые стандарты для развития международного и российского спорта. Национальная премия – это символ уважения и признательности спортсменам, тренерам, врачам, всем тем, кто делает вклад в победы наших атлетов. Я благодарю номинантов за их труд и достижения. Также хочу напомнить, что спорт - это не только медали, но и здоровье физическое и духовное, от которого зависит стабильность и благополучие нашей страны. В канун нового года желаю всем успехов и новых побед, - сказал в своем приветственном слове министр спорта РФ Олег Матыцин.

Отбор финалистов Национальной премии проводился в формате всероссийских конкурсов по каждой из 18 номинаций. В числе победителей заслуженные спортсмены и тренеры, например, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По итогам конкурса в номинации «Спорт для всех» (категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности») победителем был признан Алексей Шишков, тренер по греко-римской борьбе АНО «ДРОЗД-Балаково». Он, как и каждый из 18 лауреатов, получил премию в 1 млн рублей.

- Эта награда – знак признания успехов в работе всего нашего коллектива – дружной команды проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность». Мы стремимся к тому, чтобы спорт стал доступным жителям деревень и поселков, чтобы дети росли активными и здоровыми, энергичными и целеустремлёнными, – сказал после церемонии награждения Алексей Шишков.

ПУТЬ К ВЫСОКИМ ДОСТИЖЕНИЯМ

«Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) – старейший социальный проект ФосАгро. Он нацелен на поддержку образования, детско-юношеского спорта, патриотическое воспитание, интеллектуальное и духовное развитие подрастающего поколения. Уже более 20 лет проект реализуется в городах присутствия компании.

В секциях «ДРОЗД-Балаково» бесплатно занимаются спортом около 2000 детей. Тренеры и педагоги используют в своей работе с детьми самые прогрессивные педагогические методики, главным принципом которых является непрерывность образовательного и оздоровительного процессов, системный подход к работе с детьми всех возрастов и уровней физической подготовки.

Так Алексей Шишков за последние 3 года подготовил четырёх призёров Саратовской области по греко-римской борьбе, один из его воспитанников занял 8 место в Первенстве Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет, прошедшего в г. Ульяновск в марте текущего года. Алексей занимается с ребятами в своём родном селе Быков Отрог Балаковского района. Тренировки проходят в Центре греко-римской борьбы, созданном при поддержке ФосАгро в рамках проекта «ДРОЗД-село», реализация которого началась в 2016 году. В спортивных залах сельских поселений были проведены ремонтные работы, приобретён необходимый инвентарь и спортивная форма, оборудованы тренажёрные залы, привлечены тренеры по боксу, греко-римской борьбе. Сегодня проект объединяет 12 сёл Быково-Отрогского муниципального образования.

Сегодня в Центре греко-римской борьбы с. Быков Отрог занимаются 53 ребёнка, живущих в этом селе. Также каждую пятницу здесь проходят учебно-тренировочные сборы с участием спортсменов из 7 соседних деревень. В Центре открыт музей имени Андрея Артёмовича Конопелько – заслуженного тренера РФ, посвятившего свою профессиональную жизнь развитию греко-римской борьбы в Балаковском районе.

В ноябре Центр греко-римской борьбы в рамках своего рабочего визита в Балаково посетил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он высоко оценил вклад компании «ФосАгро» в развитие детского и молодёжного спорта в городе и сёлах района.

СПОРТ - В РЕГИОНЫ

Центры «ДРОЗД» успешно работают в Вологодской, Саратовской, Мурманской и Ленинградской областях. Всего организация объединяет более 6500 ребят, живущих в регионах присутствия ФосАгро.

Самый молодой «ДРОЗД» находится в городе Волхов Ленинградской области, там спортивные секции открылись в 2015 году по семи направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. Сейчас их посещает более 700 детей, а это – каждый седьмой волховчанин школьного возраста.

Воспитанники «ДРОЗД-Волхов» успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней. Особые успехи показывает женская футбольная команда «Татьяна», которая известна далеко за пределами Ленинградской области. В прошлом году пять юных футболисток перешли из команды «Татьяна» в команды юношеской футбольной лиги – «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. А недавно автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Волхов» и футбольный клуб «Зенит» заключили соглашение о сотрудничестве.