Ледовый каток, карусели и фудкорты: Рождественская ярмарка будет работать в Петербурге с 17 декабря

Рождественская ярмарка будет работать с 17 декабря до 9 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Рождественская ярмарка начнет работать в Северной столице с 17 декабря. Традиционно она будет находиться на Манежной площади с прилегающей к ней Малой Садовой улицей и Кленовой улицей. Но в этом году увидеть красивые праздничные сувениры и купить их для своих близких можно будет еще и на Певческом проезде и Конюшенной площади.

- Рождественская ярмарка будет работать ежедневно с 12 часов дня до 21 часу вечера с 17 декабря по 9 января. Исключением станет первый день в году: 1 января ярмарка начнет работу в 14 часов дня, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Как обычно, помимо сувениров, на ярмарке можно будет купить новогодние игрушки, изделия народных мастеров и художественных промыслов, а также мясные деликатесы и традиционные блюда национальных кухонь.

Но шопинг – не единственное возможное занятие. На Кленовой улице залили ледовый каток. Там же будет работать двухъярусная карусель. Самые маленькие петербуржцы смогут прокатиться на паровозике на Манежной площади. А на Певческом проезде появилась горка длиной 65 метров. Все это абсолютно бесплатно.

Организаторы Рождественской ярмарки продумали все: будут даже места для перекусов. Фудкорт с кухней разных стран мира появится на Манежной площади, а на Кленовой улице и Конюшенной площади будут работать фудтраки.