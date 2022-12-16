«Мой Цезарь умер»: 9-летний пес из Петербурга выжил после того, как его усыпили

Хозяин хотел усыпить пожилую овчарку из-за проблем с лапами. Фото: vk.com/priut_polanka

Необыкновенная история произошла с псом по имени Цезарь. Пожилой собаки могло уже не быть на этом свете, но судьба распорядилась иначе. Может, произошло чудо, а может, всему виной недобросовестная работа ветеринара. Но Цезарь выжил, а значит, так было нужно.

- Овчарку, которая еле передвигала лапы, заметили 12 декабря на бульваре Красных зорь. Неравнодушные люди забрали его в парадную и начали думать, что с ним делать. В итоге, позвонили нам, - рассказали в приюте «Полянка».

Позже сотрудники приюта вместе с врачами смогли выяснить, кто хозяин брошенного Цезаря: на теле пожилого пса нашли чип. Оказалось, что овчарка родилась в 2013 году. А слова хозяина пса, сказанные по телефону, всех шокировали.

- Мой Цезарь умер еще в воскресенье. Он сильно болел, были проблемы с лапами. Вызвали ветеринара на дом, чтобы он усыпил пса. Заплатил за это 13 тысяч рублей, - рассказал хозяин собаки.

Сотрудники приюта предполагают, что ветеринар ввел мало яда или ограничился только наркозом. И не стал кремировать, хотя должен был. Просто выбросил труп собаки. А Цезарь выжил. Ходят слухи, что такое случается часто.

Сейчас специалисты приюта ищут юриста, чтобы разобраться в ситуации и наказать виновных. Цезарь чувствует себя не важно, но все же борется за жизнь. У него кожная инфекция. Но аппетит у пса отличный, а значит, не все потеряно.