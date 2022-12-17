Парень прыгнул с Аничкова моста в ледяную реку за тонущим человеком в центре Петербурга

Парень спас тонущего мужчину из ледяной Фонтанки Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга молодой парень прыгнул в ледяную Фонтанку, чтобы спасти утопающего. Все произошло в час ночи 17 декабря 2022 года. О случившемся в социальной сети рассказал брат героя Тимур. Со слов парня, в это время он ехал на машине вместе с сестрой и братом Артемом. Когда они проезжали по Аничкову мосту, увидели, как мужчина лет 35 прыгает с моста в реку.

- Пока сестра звонила спасателям, мой отважный брат Артем, рискуя своей жизнью, бросился на помощь человеку, который держался за льдину из последних сил, - рассказал Тимур.

В итоге спасающий и сам оказался в ледяной воде. Несмотря на то, что на улице стоит устойчивый минус, лед еще не успел окрепнуть, поэтому ломался под молодыми людьми. Но все же Артему удалось выбраться и вытащить тонущего мужчину.

Вскоре на место прибыл наряд полиции, которому спасатель и передал спасенного. Дальше стражи порядка уже передали мужчину в руки врачей. А Артем вместе со своей семьей отправился домой отогреваться.

- Я пишу этот пост, потому что мой брат герой и он единственный кто бросился на помощь, рискуя жизнью, и хоть я тебе сказал что надо было думать, ты очень рисковал - знай, ты поступил как мужчина! Я тобой горжусь.