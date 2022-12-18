Год прятал сына от матери. В Железногорске задержали петербуржца, похитившего ребенка у бывшей жены после избиения

Уголовное дело возбуждено за похищение человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ориентировка на поиск маленького петербуржца Дениса (имя изменено, - прим. Ред.) целый год блуждала в интернете, пока дома своего 6-летнего сына ждала перепуганная мать. 8 декабря 2021 года женщина, как обычно, отводила ребенка в детский сад, когда на нее неожиданно напал бывший супруг.

- 50-летний мужчина нанес ей несколько ударов, после чего, вопреки порядку, по которому он ограничен в родительских правах, забрал ребенка и скрылся с места происшествия, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенка искали чуть больше года ФОТО: vk.com/lizaalert

Это был не первый раз, когда отец силой забирал мальчика у матери, но в этом случае на поиски мужчины и ребенка ушел целый год. Куда бывший муж мог увезти Дениса, женщина не знала, поэтому ориентировки были разбросаны во множестве городов. В полиции в это время возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека". И вот в декабре этого года, мужчину, наконец, удалось разыскать.

- 17 декабря 2022 года на улице Сентюрева в городе Железногорске курской области разыскиваемый мужчина был задержан. Кроме этого, установлено местонахождение его 6-летнего сына, - отметили в пресс-службе.

Мужчину доставили в отдел полиции. Удалось остановить, что в отношении ребенка противоправных действий не содержалось, в ближайшее время мальчик будет передан матери.