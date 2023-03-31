Катя IOWA родила первенца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Катя IOWA родила первенца. Об этом 35-летняя артистка сама рассказала на своей странице в социальной сети. Малыш родился утром 31 марта 2023 года.

- Случилось, - написала Катя.

Ребенок появился на свет в 8:19 часов утра. Кто это, мальчик или девочка, пара пока что держит в секрете. Однако на протяжении всей беременности счастливые будущие родители очень мило рассказывали о том, как они переживают эти девять месяцев и с трепетом ждут появление ребенка.

Пара очень нежно и с трепетом рассказывала о беременности Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сегодня мы с Леней пришли в цветочный и ничего не купили. Он сказал, что ничего не может сравниться с моим цветением, - рассказывала ранее певица.

Катя IOWA и Леонид Терещенко поженились в 2012 году, а в 2016 году пара венчалась в церкви в Карелии.

Напомним, что незадолго до родов певица попала в больницу. Госпитализация была экстренной. Что именно послужило причиной для этого, Катя не рассказала. Однако будущей маме тогда потребовались капельницы. Впрочем, певица на протяжении всей беременности очень чутко относилась к процессу и отменяла выступления при любом недомогании.

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