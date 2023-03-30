Трамплин в высшее образование: раскрываем секреты поступления в вузы Петербурга

Эксперты из ГУАП стали гостями на радио «Комсомольская правда». Фото: Артем КИЛЬКИН

Весна - самое абитуриентское время. Именно сейчас ребята определяют свое будущее: выбирают профессию, готовятся к поступлению. Интересно, что некоторые начинают этот путь не накануне выпускного, а гораздо раньше, обучаясь в специальных классах дополнительного образования и профориентации при вузах.

В студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM мы поговорили об этом и не только с ректором Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлией Антохиной и проректором по воспитательной работе и молодежной политике Ларисой Николаевой.

ДУМАТЬ О ПРОФЕССИИ С МАЛЫХ ЛЕТ

- С какого класса пора начинать задумываться о том, куда пойти учиться?

Юлия Антохина: - Сильная нация та, которая имеет образованное общество, а процесс обучения бесконечен. Поэтому каждому человеку необходимо уже со школьной скамьи задумываться о продолжении обучения, выявляя свои увлечения и таланты.

- То есть родителям нужно присматриваться к своим чадам класса с восьмого?

Юлия Антохина: - А может, и раньше - класса с пятого или вообще детского сада, если речь о каких-то творческих направлениях. Например, склонность ребенка к естественно-научным предметам сразу определяет его успешность в инженерном профиле. Если человек творческий, то это проявится совсем по-другому и соответственно выбирать надо другие предметы.

- И помогают в этом не только родители, но и преподаватели в школе. А сами вузы?

Юлия Антохина: - Вузы в свою очередь заходят в школы. Большинство из них находится под чьим-то шефством. К примеру, у нас около 150 школ, однако их профориентационной деятельностью занимаемся не только мы, но и другие учебные учреждения тоже. В прошлом году пришли к тому, что необходимо предложение готовых программ. Так понятнее, какие профили может предложить вуз. Например, если ученик предрасположен к гуманитарным наукам, можем предоставить ему посещение определенных мастер-классов. Или наши педагоги придут в школы и прочитают конкретные лекции по интересным детям направлениям.

Ректор ГУАП, д-р экон. наук, профессор Юлия Антохина. Фото: Артем КИЛЬКИН

- У вас специфика аэрокосмического приборостроения - романтика космоса. Вы как-то на этом играете?

Лариса Николаева: - Наш университет входит в «Созвездие Роскосмоса». Мы реализуем новое направление «Космические классы» на основе учебно-методического комплекса для школ России, разработанного под руководством директора Административного департамента Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Шишкина.

Один такой класс есть в школе № 18 в Санкт-Петербурге с углубленным изучением математики. В нем наши учителя говорят со школьниками о сложных темах простым языком: что такое Вселенная, МКС, космический аппарат и в принципе космос. Тем самым мы готовим молодых специалистов для предприятий «Роскосмоса» уже со школьной скамьи.

Проректор по воспитательной работе и молодежной политике ГУАП, д-р экон. наук Лариса Николаева. Фото: Артем КИЛЬКИН

- С какого возраста можно вступить в такой класс?

Лариса Николаева: - Это ребята 10-11-х классов, у которых уже есть четкое профориентационное понимание. Но на занятиях могут присутствовать и восьмиклассники, и девятиклассники.

- Знаю, что есть еще летние школы. Что это такое? Расскажите поподробнее, пожалуйста.

Юлия Антохина: - Это дополнительные часы образования во время каникул. Набор учеников стартует уже 29 мая. Сама школа расположена сразу в нескольких корпусах, один из которых в Чесменском дворце: там красивые залы для экскурсий. Другой корпус в Инженерном гараже, где есть мастерские, можно увидеть оборудование, станки, 3D-принтеры. А еще оттуда можно унести артефакты на память, созданные своими руками.

- Достаточно ли школьных знаний для поступления в ваш вуз?

Юлия Антохина: - Педагогический состав и образовательные программы адаптированы под выпускников школ. На специальностях инженерного профиля университет предоставляет дополнительные часы физики, математики. Это связано с тем, что изменилась система образования. Например, после 9-го класса уходит физика как обязательный предмет. И даже стобалльники не дают стопроцентной уверенности, что они готовы для ввода в профессию.

СПУТНИКИ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

- Имеет ли смысл поступить сначала в колледж, чтобы потом проще было поступить в вуз?

Юлия Антохина: - Такой сценарий тоже возможен и пользуется спросом. Если есть цель получить высшее образование, но нет желания оставаться в 10-11-м классе, тогда колледж - прекрасный трамплин для высшего образования. - Вот классический пример: молодой человек приходит в вуз с горящими глазами и рвением к профессии, но на первом курсе ему не хватает нужных знаний и он из отличника может превратиться в двоечника. Как в таких ситуациях университет поддерживает учеников?

Юлия Антохина: - Начинаем обучение с командной работы над проектами. Главная фишка в том, что первокурсникам помогают их же сверстники как наставники.

Лариса Николаева: - По программе «Спутники» старшекурсники помогают первокурсникам, сопровождают их в совместных проектах. В этом году у нас было 250 заявок на участие. Кстати, в рамках программы есть также множество полезных тренингов для наставников.

- Это ваше ноу-хау или такое есть везде?

Юлия Антохина: - Что-то похожее есть и в других вузах: наставничество, кураторство. Программе «Спутники» уже 10 лет.

- И в завершение расскажите детально о том, кто такие амбассадоры ГУАП?

Лариса Николаева: - Они часть большого проекта «Приоритет-2030», где цифры - это 2020-2030 годы. В чем суть? Далеко не каждый взрослый расскажет об обучении так же хорошо, как сам очевидец, студент. Говоря проще, амбассадоры ГУАП - это молодые профориентаторы, самые активные учащиеся и преподаватели, которые представляют бренд университета и рассказывают об образовательных программах, проектах, карьерных возможностях и популярной науке. Это оказалось эффективным и полезным опытом! Мы уже видим результаты.