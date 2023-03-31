Погода на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге: Холод и дожди

Погода на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди второй месяц весны, однако за окном в Санкт-Петербурге зимушка-зима. Под конец марта город настолько сильно замело снегом, что кажется словно на дворе декабрь или январь. Но какой же будет погода на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге? Увы, синоптики не дают солнечные и жаркие прогнозы. Впереди петербуржцев ждут холода и дожди. Поэтому, зимник куртки и шерстяные свитера лучше пока не убирать в шкаф.

Погода на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге

- Ждать в наступающем апреле устойчивой, солнечной и жаркой погоды не стоит. На формирование погодных условий нередко будут оказывать влияние циклоны, смещающиеся с районов Атлантики, - рассказала spb.kp.ru ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

Среднемесячная температура в апреле в дневное время обычно около 9 градусов тепла, ночами около плюс 2. Но апрель 2023 года в Санкт-Петербурге ожидается холоднее. Первая и третья декады месяца уж точно окажутся холоднее, чем принято по климатической норме, а вот во вторую декаду погода дам горожанам чуть-чуть расслабиться.

Дождей ожидается много. Причем, в третьей декаде месяца циклоническая активность даже возрастет. Но сухие и малооблачные периоды тоже будут. В среднем в Петербурге в апреле бывает 13 дней с осадками, но на этот раз их может быть побольше.

Поэтому, петербуржцы, не забывайте о том, в каком городе вы живете, одевайтесь теплее и берите с собой зонт.