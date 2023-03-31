Призрачный город «Красный треугольник»

Соглашение о развитии территории завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТАЙНЫЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Напротив набережной Обводного канала между улицей Розенштейна и Старо-Петергофским проспектом располагается непримечательный магазин с одноименным названием «Красный треугольник». Здесь продают рыболовные и охотничьи ботинки, резиновые сапоги, валенки, галоши, произведенные в Красном Селе и Псковской области. Однако в прошлом столетии именно на этом месте был главный вход на предприятие «Красный треугольник». Бетонная полуразрушенная плитка, обшарпанные стены, сохранились плакаты советских времен.

Территория охраняемая, но попасть внутрь может любой желающий. Фото: Артем КИЛЬКИН

За прилавком магазина продавщица охотно рассказывает посетителям об ассортименте и ценах. Эту женщину зовут Жанна Николаевна, она работала на заводе «Красный треугольник» до последнего дня его существования. Трудилась в цехе по производству резиновой обуви.

- Завод имеет огромную историю и много тайн, - поделилась с нами женщина. - Знаю, что во время войны здесь было производство для военно-морского флота, работники завода жили на предприятии, прятали своих детей в цехах и подземельях. Подземные ходы располагались вдоль всей набережной Обводного канала. По ним переносили снаряды, а после отправляли на баржи. Однако сейчас даже опытным краеведам не известно, где находятся подземелья военного времени.

Так предприятие выглядело до революции. Фото из справочника "Весь Петербург" / КГИОП

РЕЗИНОВАЯ ИСТОРИЯ

Мы решили не тратить время на поиск подземных ходов, так как большая часть корпусов в аварийном состоянии. Прогулка здесь просто опасна. Чтобы узнать все тайны «Красного треугольника», мы встретились с промышленным краеведом, основателем проекта «Союз промышленных краеведов» (СПК) Александром Треугольниковым.

- В дореволюционное время согласно промышленному уставу вредные для воздуха производства нельзя было строить в черте города. Обводной канал в 1860 году был границей города, поэтому строительство завода в этом месте было разрешено, - рассказал Александр о том, как на этом месте вырос «Треугольник». - Более того, рядом с Обводным каналом был порт, где в будущем начали принимать каучук из-за рубежа, поэтому место для производства было выгодным.

Лозунги остались с советских времен. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Российской империи на этом месте, вспоминает краевед Треугольников, вообще располагался лес, усадьбы приближенных Петра. В XIX веке действовала шляпная фабрика. После банкротства предприятия помещения сдали в аренду для строительства нового производства. Так постепенно и начиналась застройка корпусов «Красного треугольника». В 1860 году это была российско-американская резиновая мануфактура.

Многие корпуса в аварийном состоянии. Фото: Артем КИЛЬКИН

- С 1908-го предприятие получило название «Красный треугольник». На обуви стали размещать логотип компании, - отмечает Александр. - Маркировка помогала неграмотному населению того времени по рисунку узнать качественную обувь.

После банкротства в 1990-х завод разбился на несколько фирм. Некоторые ушли с территории, другие все еще продолжают существовать здесь.

На территории сохранился один магазинчик, торгующий резиновой обувью. Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕБЕЗОПАСНО, НО ДЕШЕВО

Охрана «Красного треугольника» находится на главном КПП, мы свободно смогли попасть внутрь. Предприятие напоминает маленький промышленный городок в стиле конструктивизма. Высотные обветшалые здания из красного кирпича соединены переходами - очень атмосферно, не зря здесь современные режиссеры любят снимать фильмы и клипы!

- Часть корпусов в полуразрушенном состоянии, - отмечает Треугольников. - Случаются поджоги, а прошлым летом тут женщина пострадала - на нее часть фасада обрушилась.

Мы добрались до бывшего складского корпуса. Со стороны улицы это здание выглядит наиболее отреставрированным. Однако внутри ощущения совсем другие. На лестнице пахнет нафталином, пылью. Замки на некоторых дверях висят, судя по всему, с дореволюционного времени. Стены болотного цвета на каждом этаже украшают таблицы с наименованием цехов и граффити. Мы пошли на звуки барабанов и гитары, которые доносились с верхних этажей. За дверью оказалось двое музыкантов - Иван и Алексей. Их группа Colorfordreams только-только зарождается, поэтому для репетиций важно было найти место с низкой арендой.

Музыканты снимают помещение для репетиций. Фото: Артем КИЛЬКИН

- По цене и качеству здесь самая оптимальная аренда в городе. Стоимость 700 рублей за три часа репетиции, - признались парни.

Помимо студий, занимающихся звукозаписью и арендой помещений, для музыкантов на территории есть действующие производства и офисы. Шинный завод, а также цех по изготовлению резины сохранили свои точки после банкротства «Красного треугольника». Ранее они были частью всей мануфактуры. Рядом с 42-м складским корпусом соседствуют парк лазертага, небольшая гостиница, различные мастерские и шаверма.

Территория бывшего предприятия огромная. Фото: Артем КИЛЬКИН

P. S. В 2023 году объект прошел историческую оценку, после чего комплекс получил статус регионального памятника. А это значит, что у «Красного треугольника» появилось будущее. Согласно Федеральному закону № 73 здания с таким статусом не могут быть снесены.

ПРОЖЕКТЫ

Еще в 2017 году Фонд имущества Санкт-Петербурга заказал концепцию по реновации «Красного треугольника» у архитектурной мастерской Евгения Герасимова. Предполагалось, что часть зданий будет деликатно отреставрирована под коммерцию и общественные помещения. В другую часть корпусов хотели интегрировать объекты социального обеспечения. Но, как вы уже догадались, реализовать идею не удалось. Причину заказчик не называет.

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