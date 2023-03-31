Пенсионер из Петербурга взял кредит на юристов и остался в долгах

Разговор с хорошим юристом должен быть конструктивным, касаться только вашего дела, а составленный договор выгоден для обеих сторон. Фото: Тимур ХАНОВ.

Пенсионер Александр Соколов из Петербурга всю жизнь проработал водителем автобуса, трудясь днем и ночью. Около года назад у него случился инфаркт, здоровье было сильно подорвано. В 62 года он стал инвалидом третьей группы. Начальство, как он считает, уволило его с должности, опасаясь за жизни пассажиров. По закону Александру Валентиновичу предложили другую вакансию или же компенсацию. Решив проконсультироваться, пенсионер обратился в юридическую фирму на бесплатную консультацию.

Юристы пообещали отсудить 6 месячных окладов. Сказали, что расплатиться за их услуги можно с выигранных в суде денег, но попросили, как он говорит, оформить кредит. В итоге пенсионеру-инвалиду подготовили стандартные бланки для обращения в суд. Услуга пострадавшему обошлась в 60 тысяч рублей, но деньги он не отсудил. В итоге дедушка получает пенсию по инвалидности - три тысячи рублей, а за кредит ему нужно отдавать 12 тысяч рублей. Родственники мужчины обратились в редакцию «КП».

«ЭТО НЕ МОШЕННИКИ»

Назвать действия юридической фирмы мошенническими нельзя: организация действительно оказывает услуги, взимая за них плату. В суд можно пожаловаться только на некачественное оказание услуг, но жертвы этого не делают – нет денег.

- К примеру, если юридическая фирма заключает договор и берет деньги с клиента, изначально не собираясь предпринимать какие-либо действия по договору, то в данном случае есть признаки мошенничества, - объясняет юрист Юрий Кустышев. - В нашем случае группа лиц, которая сейчас действует, действительно исполняют договор, поэтому с точки зрения уголовного права привлечь к ответственности сотрудников и владельцев данных контор затруднительно. Чтобы было организовано уголовное разбирательство, должно сойтись несколько факторов, в том числе общественное внимание. Бывает, что правоохранительные органы пресекают деятельность подобного рода контор. Обычно это происходит в Москве. В Петербурге я знаю только один такой случай.

Юрий Кустышев уже много лет помогает пострадавшим от действий других юристов. Свои услуги он оказывает бесплатно. По мнению Юрия, раз у него нет уверенности в том, что получится отсудить деньги пострадавшего, значит брать плату за свою работу не нужно. Помогает он пострадавшим в свободное от основной деятельности время.

- В хорошей юридической фирме, прежде чем заключить договор, ситуация клиента внимательно анализируется. Если юристы понимают, что помочь клиенту не смогут, они прямо говорят об этом, - объясняет юрист. - В конторах с юристами-маркетологами ситуация иная: нужно уговорить клиента заключить договор и взять с него деньги. В этом главная цель. Можно помочь клиенту или нет - во внимание этот фактор не берется. Также зачастую навязываются дополнительные бесполезные услуги, чтобы хоть как-то оправдать высокую стоимость договора. Как правило, в подобного рода конторах зарплата человека, который ведет консультацию в процентном соотношении зависит от количества и стоимости договоров, который он смог заключить. Получается, что в данном случае на первое место выносится умение продавать, а не юридическая грамотность. Таким образом, у юриста появляется личная заинтересованность, ведь каждый хочет повысить свою зарплату. Именно из-за этой схемы и возникают часто конфликты этих контор с клиентами.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Еще одна клиентка юридической фирмы, которая считает себя пострадавшей, жительница Петербурга Валентина. Женщина утверждает, что юристы-маркетологи навязали ей услуги на 150 тысяч рублей, но это услуги оказаны не были. Обратившись за помощью к правоведу-защитнику Юрию Кустышеву, Валентина выиграла в суде большую сумму, однако деньги не получила. Проигравшая в суде фирма была ликвидирована. Сменились реквизиты, контактная информация, адреса.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как выбрать юриста

- В первую очередь обращайте внимание на фирмы, где есть «юристы первичного приема»: они будут заниматься консультацией, рассказывать вам о связях организации – они занимаются продажей. Их задача «втюхать» услуги, а удастся ли реализовать обещанное или нет, «юристов первичного приема» не интересует. Далее клиента передают другим специалистам. В таких фирмах не стоит задачи помочь людям, у них цель – заработать на вас деньги, - считает юрист «Общества защиты прав потребителей» Сергей Емельянов. - Хороший юрист подробно расскажет о возможностях благоприятного и неблагоприятного исхода для клиента, честно предупредит, что затея обратиться в суд может быть провальной. Перед заключением договора честный юрист внимательно изучит документы, а затем расскажет план дальнейших действий и риски. Что касается оплаты за услуги: мы с клиентами вольны вступать в договор на взаимовыгодных условиях. Разговор с хорошим юристом должен быть конструктивным, касаться только вашего дела, а составленный договор выгоден для обеих сторон.