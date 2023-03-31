Под видом петербургской корюшки в Северной столице начали продавать рыбку с Дальнего Востока

В районе Комендантского проспекта торговцы выдают прошлогоднюю корюшку за свежую. Фото: t.me/Komenda24

Предвестник весны в Петербурге - корюшка - начала появляться на самодельных развалах. Только вот рыбка оказалась вовсе не местным деликатесом, а дальневосточной заморозкой. К сожалению, не все могут отличить подделку и покупают неликвид.

- Замороженная корюшка отличается запахом, она не такая красная. Глаза после заморозки у рыбы белеют. Кожные покровы у замороженной корюшки более тусклые, а у свежей – блестящие. Консистенция мяса у нее другая: у замороженной – более сухая. И у нее запаха такого нету – огурцами она не пахнет. Это явные признаки замороженной корюшки, - рассказал заместитель директора рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк «Комсомолке».

Свежая рыбешка блестит и пахнет огурцом. Фото: Дмитрий БОНДАРЮК

Но корюшка, пойманная в Финском заливе, тоже кое где продается. По словам рыболова, рыбу уже начали ловить в районе Приморска, Усть-Луги и Соснового Бора с помощью сетей. Уловы пока небольшие, да и стоит она 1300-1500 рублей за килограмм против 400-500 за привозную корюшку.

А вот свежая корюшка в этом году появится в Петербурге не раньше 20 апреля, когда рыболовецкие суда смогут выйти в воды Финского залива за своим первым уловом. Пока что ни погода, ни лед сделать этого не позволяют.

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