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Общество31 марта 2023 11:52

Десять петербуржцев отправили в колонию за уклонение от мобилизации

Суд назначил им от одного года до 5,5 лет лишения свободы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Чаще всего мужчины объясняют такой поступок проблемами со здоровьем.

Чаще всего мужчины объясняют такой поступок проблемами со здоровьем.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После объявленной в стране мобилизации из-за специальной военной операции некоторые статьи Уголовного кодекса о воинских преступлениях были изменены. Нововведения о мобилизации там появились в сентябре 2022 года. С тех пор в Петербурге зарегистрировали уже более 10 преступлений. Мужчины самовольно уходят из воинских частей, чтобы избежать отправки в зону проведения СВО.

- В ноябре прошлого года один из контрактников сбежал из воинской части. В феврале его задержали. Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В остальных подобных случаях все так же закончилось колониями. Один мужчина на год отправится в колонию-поселение, еще один – на год в колонию общего режима. Третий петербуржец получил 1,5 года колонии общего режима. Остальным шестерым мужчинам суд назначил сроки побольше – от 5 до 5,5 лет тюрьмы.

Суд вынес приговор уклонистам от мобилизации.

Суд вынес приговор уклонистам от мобилизации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Некоторые военнослужащие объяснили, что поступили так из-за проблем со здоровьем. Один мужчина уже обжаловал приговор, четыре решения суда вступили в законную силу, а у оставшихся еще не истек срок обжалования, - добавили в ведомстве.

Гарнизонный военный суд тоже разбирается в подобных преступлениях. Он назначил трем военнообязанным условные сроки. Иногда петербуржцы самостоятельно признают свою вину. Так, один из мобилизованных ушел из части, но через 4 дня вернулся и раскаялся. Суд дал ему два года условно.

Еще один мужчина условно получил пять лет, потому что предоставил командованию поддельный листок нетрудоспособности. Свою вину он признал только частично и написал рапорт, что все-таки готов отправиться на спецоперацию. Условный срок вступил в законную силу.

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