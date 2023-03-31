Десять петербуржцев отправили в колонию за уклонение от мобилизации

Чаще всего мужчины объясняют такой поступок проблемами со здоровьем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После объявленной в стране мобилизации из-за специальной военной операции некоторые статьи Уголовного кодекса о воинских преступлениях были изменены. Нововведения о мобилизации там появились в сентябре 2022 года. С тех пор в Петербурге зарегистрировали уже более 10 преступлений. Мужчины самовольно уходят из воинских частей, чтобы избежать отправки в зону проведения СВО.

- В ноябре прошлого года один из контрактников сбежал из воинской части. В феврале его задержали. Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В остальных подобных случаях все так же закончилось колониями. Один мужчина на год отправится в колонию-поселение, еще один – на год в колонию общего режима. Третий петербуржец получил 1,5 года колонии общего режима. Остальным шестерым мужчинам суд назначил сроки побольше – от 5 до 5,5 лет тюрьмы.

Суд вынес приговор уклонистам от мобилизации. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Некоторые военнослужащие объяснили, что поступили так из-за проблем со здоровьем. Один мужчина уже обжаловал приговор, четыре решения суда вступили в законную силу, а у оставшихся еще не истек срок обжалования, - добавили в ведомстве.

Гарнизонный военный суд тоже разбирается в подобных преступлениях. Он назначил трем военнообязанным условные сроки. Иногда петербуржцы самостоятельно признают свою вину. Так, один из мобилизованных ушел из части, но через 4 дня вернулся и раскаялся. Суд дал ему два года условно.

Еще один мужчина условно получил пять лет, потому что предоставил командованию поддельный листок нетрудоспособности. Свою вину он признал только частично и написал рапорт, что все-таки готов отправиться на спецоперацию. Условный срок вступил в законную силу.