Ученые Политеха придумали способ быстрого заживления ран с помощью электродов и графена

Новый способ позволяет ранам затягиваться на 30-50% быстрее обычного. А еще не оставляет больших рубцов. Фото: пресс-служба Политеха

А что если через 5-10 лет мы научимся быстро заживлять любые раны, как в кино? Прикладывали бы к ним волшебную повязку, и кожа или мышца быстренько затягивалась. Эта киношная фантастика довольно близка к реальности! Пока мы заклеиваем порезы привычным пластырем, ученые Политехнического университета и Института высокомолекулярных соединений РАН в Петербурге разработали уникальный материал, который ускоряет заживление кожи с помощью электродов, полимеров и графена – особой углеродной структуры.

АНАЛОГОВ В МИРЕ НЕТ

Команда исследователей рассчитывает, что их разработка сможет справляться с любыми повреждениями кожи и мягких тканей: колотыми, резаными, рваными ранами, сложными и незаживающими трофическими язвами, которые часто доводят до некроза. Пока новинка прошла только «пробирочные» испытания на клетках кожи – ученые наблюдали, насколько активно клетки будут размножаться на электропроводящей графеновой «почве» при воздействии электродов. В графеновой подложке содержится полимиид – полимер, который и сделал его электропроводящим.

Летом команда начнет этап испытаний на лабораторных мышах, а к концу года сможет переключиться уже на людей.

- В науке уже есть много экспериментов по лечению обычных ран, доказано, что электростимуляция ускоряет заживление и противостоит появлению рубцов, - разъяснил «Комсомолке» научный сотрудник Политеха и член команды исследователей Алмаз Камалов. - Есть такая процедура, как электрофорез, когда электрод накладывается рядом с раной. Но вся беда в том, что материалы, которые используются для электрической стимуляции, не биосовместимы с кожей. Наш же материал можно положить прямо на открытую рану, вырастить на нем новые клетки. Промышленных аналогов этому пока во всем мире нет.

Первый прототип заживляющего девайса в виде небольшой "таблетки" ученые сконструируют к концу года. До этого момента материал, лежащий в основе новинки, испробуют на мышах и на людях. Фото: пресс-служба Политеха

Облик будущего девайса ученые уже продумали: хотят сконструировать небольшую «таблетку»-стимулятор диаметром в 3 сантиметра и толщиной в сантиметр. К ней присоединят электроды – их форма и количество будут разниться в зависимости от сложности раны. Впервые потрогать прототип заживляющей таблетки ученые смогут к концу года, к этому времени они надеются разработать первую модель.

ЭФФЕКТ ЖИВОЙ ВОДЫ

Пока не начались эксперименты на живых организмах, исследователям трудно точно рассчитать, с какой скоростью будут затягиваться раны. Но, отметил Алмаз Камалов, мировая наука знает похожие эксперименты с использованием электродов. Тогда повреждения заживали на 30-50% быстрее. Условно говоря, если сам по себе порез затянется за неделю, то с помощью девайса – за 3-4 дня. Конечно, не за секунды, как в сказках про живую воду или целебные слезы птицы Феникса, но уже здорово!

- Мы стремимся к тому, чтобы сделать этот материал доступным для массового производства. Но до его появления в больницах и в продаже может пройти не меньше пяти лет – сначала нужно пройти испытания, затем запустить прототип девайса в производство, искать инвестора. Было бы здорово также использовать этот материал для электродиагностики. Пока мы сосредоточимся на ранах, но в будущем посмотрим в сторону методов диагностики, - рассуждает Алмаз Камалов.

По прикидкам ученых, стоить один такой девайс может до пяти тысяч рублей, если учитывать непростую технологию получения материала. Но зато такая вещь послужит не один год и затянет не одну рану.