Снижение слуха у детей: что делать и куда обращаться

Важно следить за состоянием слуха малышей с самого рождения. Фото: freepik.com.

Первая проверка слуха у ребенка проводится еще в роддоме на третий-четвертый день жизни малыша. Многие родители, получив заключение врача о том, что кроха слышит, в дальнейшем детский слух не проверяют. Однако способность слышать легко потерять, от этого никто не застрахован. Причиной могут стать болезни или травмы. Особенно важно следить за состоянием слуха, когда речь идет о детях, ведь даже небольшая степень тугоухости сильно влияет на развитие. Без лечения маленькие пациенты могут стать не просто глухими, а глухонемыми, ведь если они не слышат, то и научиться говорить у них не получится.

- Чтобы этого не произошло, очень важно грамотно провести диагностику слуха и при необходимости подобрать качественный слуховой аппарат. Если вовремя взяться за дело, даже серьезную потерю слуха можно компенсировать и адаптировать ребенка к социальной среде, - говорит врач-сурдолог-оториноларинголог, заместитель директора по лечебной работе медицинского центра коррекции слуха «ТопФон» Анастасия Быкова.

Анастасия Быкова - опытный врач-сурдолог-оториноларинголог, заместитель директора по лечебной работе медицинского центра коррекции слуха «ТопФон». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снижение слуха - процесс индивидуальный, и разбираться, где именно возникли проблемы, нужно с каждым пациентом. Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон» оснащен всем необходимым оборудованием для проверки и исследования слуха как у взрослых, так и у детей. Если говорить о детях, то в центре проводят аудиоскрининг слуха новорожденных, углубленное обследование слуха детей во сне, диагностируют последствия болезней и травм органов слуха. И, конечно, в обязательном порядке проводят аудиометрию, которая считается «золотым стандартом» исследований слуха. Для детей процедура проводится в игровой форме. Современное оборудование позволяет своевременно и точно определить диагноз и качественно провести лечение и реабилитацию.

- Кроме этого, мы привлекаем к обследованию и лечению наших пациентов узких специалистов - отоларингологов, сурдологов. Это позволяет расширить спектр помощи. Сейчас в нашем арсенале много «помощников», и практически на любой вопрос мы можем ответить. При необходимости занимаемся лечением лор-патологий - заболеваний уха, горла и носа, то есть решаем проблему комплексно, - продолжает Анастасия Быкова.

В медицинском центре коррекции слуха «ТопФон» применяют комплексный подход в лечении пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, комплексный подход - одна из особенностей центра «ТопФон». В течение одного посещения здесь проводится полноценный лор-осмотр, углубленная диагностика и, если есть показания, начинается реабилитации слуха с помощью современных слуховых аппаратов. Это экономит пациентам время, нервы и деньги. А еще медцентр «ТопФон» одним из первых в Петербурге стал предлагать услуги выездной службы. При необходимости специалисты - лор и сурдолог - могут приехать на дом и провести полноценное обследование органов слуха с помощью мобильной лаборатории. Если нужно, специалисты тут же подберут слуховой аппарат.

- Кроме того, мы постоянно учимся - участвуем в семинарах, конференциях, повышаем квалификацию, - добавляет Анастасия Быкова. - Если приходит новое оборудование, а за нововведениями в нашей сфере мы следим внимательно, то обязательно сначала проходим обучение и только потом начинаем им пользоваться.

Специалисты медицинского центра коррекции слуха «ТопФон» помогают людям любого возраста. Самому маленькому пациенту было всего семнадцать дней, а самому старшему - сто шесть лет! К каждому нужен свой подход, и доктора умеют его находить. Пациенты отвечают благодарностью - приходят к докторам на повторные консультации и рекомендуют центр своим родным и знакомым.

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