Тысячную пересадку костного мозга по ОМС провели в больнице Петербурга

Тысячную пересадку костного мозга по ОМС провели в больнице №31. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городской больнице №31 сделали тысячную операцию по пересадке костного мозга. Трансплантацию провели по полису ОМС. Бесплатное подобное лечение сейчас доступно только в «Свердловке» – так неофициально называют медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сотрудников больницы поздравил Александр Беглов. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Здесь родились первые научные разработки в области пересадки костного мозга, лечения рассеянного склероза. И по-прежнему в больнице объединены практикующая медицина и наука. Прекрасно, что самые сложные вмешательства становятся доступными для горожан, – сказал губернатор Петербурга, посетивший отделения трансплантации костного мозга и рассеянного склероза.

Сотрудники больницы сегодня помогают всему Северо-Западу, обучают коллег из других регионов России. Лечиться в «Свердловку» приезжают даже из зарубежных стран.

Губернатор города также добавил, что центр по лечению рассеянного склероза, расположившийся в больнице – крупнейший в Европе. Каждый месяц здесь находятся около двух тысяч человек.

– В первую очередь, больница славится врачами, коллективом, формировавшимся в течение многих лет. Вместе с администрацией Петербурга, мы сделаем все, чтобы больница развивалась и получала все необходимые для этого ресурсы, – присоединился к поздравлениям и депутат Госдумы Сергей Боярский.

Градоначальник города также вручил отличившимся сотрудникам больницы благодарности губернатора Санкт-Петербурга. К слову, главного врача городской клинической больницы № 31 Анатолия Рывкина наградили памятной медалью «350 лет Петру Великому».