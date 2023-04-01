Девять животных погибли от болезни Ауески в питомнике Ленобласти

Девять животных погибли от болезни Ауески. Фото: vk.com/nvarfolomeeva

С 13 по 21 марта в питомнике петербурженки Натали Теодорус погибли девять животных: семь собак и две кошки. Предположительно животные скончались от болезни Ауески, принесенной в свином мясе. Со слов хозяйки питомника, они были куплены в одном из мясных города Тосно. Магазин не специализированный, продукция там продается для людей. Об этом заводчица сообщила на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

– Диагноз подтвердила лаборатория ФГБУ ВНИИЗЖ Санкт-Петербурга. Туда я лично отвезла два трупа для отбора патматериала. Получив заключение, информацию сразу передала в Россельхознадзор и в станцию по борьбе с болезнями животных по Тосненскому и Кировскому району. Теперь их задача разобраться, откуда это мясо поступило в магазин, – поделилась женщина.

Болезнь Ауески передается через свинину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что болезнь Ауески – или инфекционный бульбарный паралич – вызывает расстройство центральной нервной системы и зуд. Вирус также опасен и для человека.

Со слов владелицы питомника, свинину животным она покупала крайне редко. Поэтому определить, как любимцы заразились и из-за чего погибли, хозяйка спаниелей смогла точно. Женщина уверена – случай не единичный, могли погибнуть и другие животные.

– Я умирала с каждой из них. Девять раз. Плакала и просила прощения, вводя наркоз, когда они уже начинали задыхаться. И сейчас плачу, вспоминая их глаза, просящие о помощи, а все чем я могла помочь – это облегчить их страдания, отпустив навсегда, – делится переживаниями хозяйка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Вирус очень заразный, и переносится различными путями. Из внешней среды животное может заразиться, искупавшись в речке или озере, попив из лужи, покушав травы, подняв игрушку с земли. Принести вирус можно и на обуви, наступив в зараженную лужу. В таких случаях неважно, чем питался ваш питомец, – рассказала ветдиетолог.

Специалист также отметила, что в случае с питомником из Ленобласти ситуация могла развиваться двумя путями. Самый вероятный – заражение от внешней среды, а именно от грызунов, за которыми любят бегать наши маленькие друзья.

– 15 марта марта в Донецке впервые случилась вспышка Ауески на свинокомплексе. Там свиньи заразились через воду. Несмотря на карантин, мясо могло попасть на прилавки магазинов, – рассказывает ветдиетолог.

Погибли в питомнике семь собак и две кошки. Фото: vk.com/nvarfolomeeva

Она также подчеркнула, что болезни хватит пары часов, чтобы заразить все мясо на прилавке. Отдельно специалист отметила, что и сухому корму будет достаточно соприкоснуться с зараженным вирусом предметом и результат будет одинаковым.

Напомним, что среди главных симптомов Ауески – зуд. Но, как и везде, есть исключения. Будьте внимательны к своим питомцам.