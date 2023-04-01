Петербуржцы за пару часов подали почти 30 тысяч заявлений о приеме детей в первый класс

Второй этап приемной кампании начнется 6 июля

Петербургские родители за первые часы с открытия приемной компании в школы подали уже около 30 тысяч заявлений на прием детей в первый класс. Электронная форма записи открылась лишь в полночь 1 апреля, но уже к 15 часам было зарегистрировано 26 тысяч заявлений.

- В 9:30 также открылись центры «Мои документы». За 5,5 часов работы операторы успели принять более 3,5 тысяч обращений от родителей, - уточнили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

Есть тут один нюанс, которым, скорее всего, и вызван такой ажиотаж. В этом году на каждую школу, в которую потенциально вы хотите отдать ребенка, нужно оформлять отдельное заявление. Если вы, к примеру, рассматриваете три варианта, то и заполнять форму придется трижды.

Первый этап приемной компании продлится до 30 июня. В это время заявления могут подать семьи, имеющие какие-либо льготы, и те, что выбирают школу в своем районе города. В противном случае нужно подождать второго этапа. Он пройдет с 6 июля по 5 сентября.

- Дата и время подачи заявления не влияют на принятие решения о зачислении на первом этапе, поэтому пытаться записать ребенка в первые часы или дни не рекомендуется, - отмечают в администрации губернатора города.