Школьника-ревизора, который устраивал проверки в автобусах под видом журналиста, задержали в Петербурге

С инспекциями юный ревизор приходил в автобусы Фото: Олег ЗОЛОТО

"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор", - начинал Николай Гоголь свою известную комедию.

Видимо, вдохновившись бессмертной классикой, петербургский школьник решил воплотить комедию в жизнь. Вооружившись поддельным удостоверением журналиста и жилеткой инспектора юный "Хлестаков" отправился в рейд по общественному транспорту.

- В автобусах стали замечать странного ревизора, который усердно пытался разузнать, как работают кондукторы, как осуществляют перевозки и другие процессы. Свою настойчивость ревизор объяснял редакционным заданием. Мол, журналист поэтому такой любопытный, - сообщают в группе "Дорожный инспектор".

В рейды школьник выходил при полном параде ФОТО: vk.com/dorinspb

Но, в отличие от героев гоголевской пьесы, петербургские кондукторы оказались внимательнее. Заметили, что слишком уж юный проверяющий и обратились к правоохранителям. На этом-то спектакль и закончился - 16-летнего подростка задержали. Что ему грозит - пока неизвестно. Впрочем, петербуржцы оказались на стороне главного героя.

"За благое дело опять по рукам дали. С нарушениями спокойнее", "Преступление века", - иронизируют господа комментаторы.