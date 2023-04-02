«Душили на глазах у сыновей»: Отца 13 детей из Петербурга жестоко избили хулиганы, влетевшие в его машину

Отца 13 детей зверски избили в Приморском районе Петербурга. Фото: Илья Бобров

Кадры конфликта, который произошел вечером в пятницу 31 марта на улице Лидии Зверевой в Приморском районе Санкт-Петербурге уже успели облететь все социальные сети и СМИ. Видео зверского избиения компанией молодых людей кавалера ордена «Родительская слава» и отца 13 детей Юрия Боброва получило такой резонанс, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело против хулиганов.

Сам Юрий Бобров, сейчас находится с травмами в больнице. У него диагностировали ушибы и гематомы, ему тяжело дышать, болит голова и шея. Во время зверского избиения 60-летнего мужчину трижды пытались задушить, рассказал «КП-Петербург» один из его сыновей Илья.

- Его пытались душить. Ему то ли заломали, то ли прыгнули на ногу, - рассказал Илья Бобров «КП-Петербург», - и когда я приехал, на месте уже была полиция. Одного из них, водителя, уже взяли. Он был в умат пьяный.

По словам сына Юрия Боброва - Ильи, его отец возвращался со встречи с администрацией района в загородный дом, который семья сняла на каникулы. Юрий сидел в своей Тойоте с детьми 10-ти и 12-ти лет, когда в него внезапно врезался соседний автомобиль. Он вышел из авто чтобы зафиксировать ДТП, но молодые люди в автомобиле не обратили внимания на замечания мужчины и скрылись, начав наматывать круги на поле рядом. Все они, по словам Ильи Боброва, были пьяны. Позже компания вернулась к месту ДТП, и, поняв, что они виноваты - разбежались. Юрий начал снимать на видео последствия аварии, чтобы хоть как-то зафиксировать ущерб, причиненный машине, которую купил всего 3 месяца назад для своей семьи. И вот это молодым людям не понравилось. Они вернулись и началась потасовка.

- Папа пытался построить с ними диалог, но бесполезно. Он попробовал заснять их на видео, чтобы были видны лица. Они с криками «че снимаешь» вырвали телефон из рук. И на глазах у детей 10 и 12 лет начали его бить. На видео видно, как Паша (один из детей, - прим. ред.) в истерике орет: «уйдите, не бейте». Они его схватили и начали душить. Душили раза три, - рассказал Илья Бобров «Комсомольской правде – Санкт-Петербург».

По словам Ильи, драка привлекла внимание множества свидетелей: на крики сбежались соседи и пытались разнять дерущихся, люди кричали из окон. Во время драки Юрий Бобров несколько раз отключался от нехватки кислорода. Впоследствии на место приехала полиция и арестовала одного из хулиганов. Двое других сначала убежали, а потом вернулись на место сами. Их тоже арестовали. Позже всех отпустили из полиции. Илья Бобров «Комсомолке» рассказал, что в квартиру семьи сегодня пытались попасть двое неизвестных. Предположительно это либо сами хулиганы, либо кто-то с их стороны.

- Приходили двое людей к нам в квартиру и неизвестно с какой целью. Спрашивали отца. Предположительно это кто-то из них, потому что к нам просто так люди не приходят. А их отпустили, поэтому нет сомнений, что это они, - рассказал Илья Бобров «КП-Петербург».

Семья Бобровых, по словам Ильи, сейчас переехала в безопасное место всем составом.