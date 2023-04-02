Кто такой Владлен Татарский, который погиб в кафе Санкт-Петербурга

Владлен Татарский погиб в Петербурге в 40 лет после взрыва во время его встречи в с подписчиками. Фото: vk.com/Владлен Татарский

Владлен Татарский - российский военный корреспондент, литератор и блогер. Вечером 2 апреля 2023 года его жизнь оборвалась во время теракта в кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческую встречу. Неизвестный пронес в заведение взрывное устройство, спрятанное в статуэтку, а когда вручил ее Татарскому, произошел взрыв. Владлен - настоящее имя Татарского Максим Фомин - погиб на месте. Мы решили вспомнить, кто такой Владлен Татарский, который погиб в кафе в Санкт-Петербурге, и чем он был известен.

Фото кафе, где погиб Владлен Татарский. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кто такой Владлен Татарский

Владлен Татарский уроженец города Макеевка Донецкой области. Он родился 25 апреля в 1982 году, и как сам вспоминал потом, получил патриотическое воспитание от своего отца-шахтера.

- Уже в детстве я делал мелкие диссидентские выходки на уроках украинского языка. Я все время пытался их срывать, спорил с учителями, доказывая, что это нам не нужно. В общем, я был идеологически ангажирован, - признавался Татарский.

После школы Владлен пошел по стопам отца работать в шахту, но через несколько лет занялся бизнесом и некоторое время торговал мебелью. После попытки расширить бизнес Татарский прогорел и у него остались долги. Для того, чтобы расплатиться с ними, ему пришлось пойти на преступление. За это в 2011 году он попал в тюрьму. Отбывал срок в Горловке.

Владлен Татарский был сыном шахтера. Фото: Александр КОЦ

Позывной - Профессор

Во время обострения событий на Донбассе в 2014 году колония, где отбывал наказание Максим Фомин, попала под обстрел. Он сбежал и примкнул в вооруженным формированиям, отстаивающим независимость Донбасса. Там он получил позывной Профессор.

Вскоре после этого Максим попал в подразделение «Витязь», а затем вошел в состав разведроты четвертой бригады Народной милиции ЛНР. Год Татарский воевал в батальоне «Восток», но из-за судимости Максима не брали в Народную милицию ДНР, поэтому он остался в ЛНР и решил стать военным корреспондентом, взяв псевдоним у героя романа Виктора Пелевина «Generation Пи» Вавилена Татарского. При этом имя Владлен является аббревиатурой от имени Владимир Ленин.

Начав деятельность в качестве военного корреспондента, Владлен Татарский создал группу «Терриконы Донбасса», где ежедневно выкладывал ролики, повествующие о ситуации на фронте. В 2019 году блогер переехал в Москву, где занимался журналистской деятельностью. В 2021 написал книги «Бег» и «Война». Годом позже написал книгу «Медитация».

Владлен Татарский оставил после себя военные мемуары "Бег", "Война" и "Медитация" Фото: vk.com/Владлен Татарский

Телеграм-канал Владлена Татарского

В феврале 2022 года Владлен снова приехал на Донбасс и был зачислен в батальон «Восток», где управлял дронами и производил расчеты для БПЛА. Также начал вести телеграмм-канал, который так и назывался "Владлен Татарский". О чем писал Владлен Татарский в телеграмм? Тематика сообщений оставалась прежней: оперативная сводка с фронта, видео боевых действий, мысли и соображения о войне и сообщения с патриотическим уклоном.

Кроме того, в 2022 году стало вирусным видео, на котором после подписания Президентом России Владимиром Путиным Указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, присутствовавший на церемонии Владлен Татарский выходит из зала со словами: «Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим».

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