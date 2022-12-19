Депутаты предложили в 10 раз снизить транспортный налог в Петербурге

Депутаты хотят снизить налог на машины в 10 раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты петербургского Заксобрания предложили снизить почти в 10 раз ставку транспортного налога, который платят все автовладельцы. Сейчас, для машины мощностью до 100 лошадиных сил, она составляет 24 рубля за «лошадь». Это самая высокая ставка в России, даже выше московской. То есть средняя легковушка обходится владельцу в 2,5 - 3 тысячи рублей в год. Эти деньги идут на содержание дорог и дородной инфраструктуры.

- Предлагается, что налог на легковые автомобили до 100 лошадиных будет рассчитываться из ставки 2,5, рубля за единицу мощности, а не 24 рубля, как сейчас, - сообщает в своем телеграм-канале депутат ЗакСа Марина Шишкина.

Поводом для уменьшения бремени авторы инициативы называют несправедливое отношение к автомобилистам. С них берут деньги за парковку в центре города, за проезд по платным трассам. Кроме того, еще в 2016 году Министерство финансов предлагало отменить транспортный налог вообще, включив его в стоимость топлива за счет повышения акцизных сборов. Сборы в итоге повысили, а налог так и не отменили.

Если инициативу примут, то с 1 января 2024 года все категории автовладельцев, машин любой мощности, Петербурга будут платить в 10 раз меньше. Впрочем, шансы на одобрение законопроекта крайне невысоки.