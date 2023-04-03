«Жидкость для вейпов некоторые смешивают дома»: Как устроен бизнес по производству «топлива для парилок»

По принципу работы вейп напоминает ингалятор. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге произошло две смерти подростков, куривших вейп. Запрет продажи курительных смесей для этих устройств активно обсуждается депутатами. Поможет ли это решить проблему? Бизнесмен из Петербурга Евгений Белявский считает, что нет. Он открыл компанию по производству жидкостей для вейпа еще в 2016 году. Сейчас ее годовой оборот – 150 млн рублей.

- Процесс производства жидкостей довольно простой, компоненты легкодоступны, - отмечает он. - Поэтому существует много мелких производств. В Петербурге три крупных производителя, которые работают давно. Им доверяют клиенты. По поводу «мелочевки» сложно что-то сказать. Там могут быть и антисанитария, и брак, и что угодно.

Белявский говорит, что у него на производстве все хорошо. Но когда мы просим провести для нас экскурсию, он отказывается: «Там не фотогенично».

КАК У БРАТТНИ ГРАЙНЕР

Импортных жидкостей, со слов Белявского, всегда было намного меньше чем отечественных. Зачем везти что-то из-за границы, если можно сделать на месте? Другое дело – одноразовые электронные сигареты. Их везут в основном из Китая. Так выгоднее.

- В основе состава лежат пищевые компоненты и никотин, - рассказывает Белявский. - В настоящее время есть ГОСТ на жидкости, разрабатывается техрегламент. Если продукция не соответствует им, то она не может быть в продаже.

Жидкость для вейпа можно сделать и кустарным способом. Последствия от этого могут быть любыми. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ГОСТ действительно существует. В 2018 году его разработал Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий (да, есть и такой). Там прописано, какие при производстве должны использоваться реактивы, какая вода и даже упаковка - обязательное требование: недоступность откупоривания для детей. Но опять же: соблюдают его только большие производители. Им есть, чем рисковать. А вот маленькие… С ними могут быть сложности.

- Вредны жидкости с содержанием ТГК (тетрагидроканнабинол, – прим. Ред.), которые продаются абсолютно нелегально, в основном через онлайн-площадки. В последнее время такие площадки вводят запреты на продажу товаров вейп-тематики.

К слову нечто подобное нашли в багаже у баскетболистки Бриттни Грайнер. Она курила вейп с гашишным маслом. В итоге ей дали девять лет колонии. Эту историю многие помнят.

«ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ»

Теоретически сделать жидкость для вейпа можно и кустарным способом у себя дома. И что туда добавляет человек – сказать сложно. Самогон ведь тоже можно гнать для себя из табуреток или мухоморов.

- Мне кажется, этим люди занимаются в России уже лет десять, - говорит Белявский. - Иногда это потом превращается в нечто серьезное, чем просто увлечение. Скажем, мой компаньон, который предложил мне заняться производством жидкостей для вейпов, смешивал их у себя дома. Так что я не вижу в этом какой-то угрозы. Для смешивания обычно требуются глубокие знания, и такие люди понимают, что делают.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Врач-нарколог Илья Макаров говорит, что по принципу работы вейп напоминает ингалятор. После включения он нагревается, а жидкость - с никотином или без - начинает испаряться. Человек в итоге вдыхает получившийся пар.

- Научно подтверждено, что курение вейпа приводит к скачкам давления, проблемами с сосудами и повышению вероятности возникновения инфаркта или инсульта. Возможны и патологии легких. Важно понимать, что вейп для легких также вреден, как и сигареты. Поэтому, чтобы снизить ущерб для организма, лучше всего не искать замену сигаретам, а бросить курить, - говорит он.