«Могу три недели на диване пролежать»: Певец SHAMAN честно признался, как отдыхает от концертов

Певец пришел в Русский музей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачившись в свитшот с названием одной из самых популярных своих песен «Я русский», Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN,пришел на экскурсию в Русский музей. Случилось это за сутки до 150-летнего дня рождения Сергея Рахманинова. Поэтому певец очень хотел посмотреть на выставленный здесь известный портрет великого композитора. Привлекли его внимание и старинные иконы, вывешенные в залах музея. SHAMAN является человеком религиозным и не выходит на сцену, не перекрестившись. «Комсомолка» поговорила с известным артистом о религии, мечтах, отдыхе и даже Ксении Собчак.

В музей Ярослав Дронов пришел за вдохновением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Раз мы сейчас в такой роскошной обстановке, напрашивается вопрос – хотели бы жить во дворце, как предпочитают некоторые наши звезды?

- Нет, не хотел бы. Я живу в съемной квартире, меня устраивает такое положение вещей, потому что я по сути своей, да и по профессии, кочевник. Потому что огромное количество концертов. Это подразумевает переезды. Сегодня я в Петербурге, а прилетел сюда из Ижевска. До этого я был в Перми. И эти гастрольные передвижения – это же постоянные гостиницы, отели. Я квартирами никакими не обзавелся, спокойно себе снимаю жилье. Приезжаю в Москву, пару дней переночую, песню запишу в студии и опять в тур на гастроли.

- Для многих переезд – это сущий ад. Вас это не напрягает?

- Тут нужно понимать, ради чего. Я же это делаю ради людей, которые ходят ко мне на концерты. Это же просто тысячи человек. За один месяц я четыре раза собрали полный БКЗ «Октябрьский». Когда ты выходишь на сцену, усталость снимает как рукой. Сцена лечит.

Артист рассказал, как отдыхает в перерыве между гастролями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы так увлеклись иконами во время экскурсии, да и ранее говорили, что религиозный человек. Сейчас пост идет, скоро Пасха. Часто бываете в церкви?

- Из-за переездов и постоянных гастролей в церкви я бываю не часто, но, когда выдается свободная минутка, я со своим духовным отцом могу поговорить и какие-то советы спросить. В общем, стараюсь по мере своих сил как-то карабкаться комариными шажками.

- Со стороны кажется, что у вас есть все: большие гонорары, огромная аудитория поклонников. О чем мечтает Ярослав Дронов?

- Дальше работать, песни новые писать. Самой главной моей мечтой было реализоваться в профессии. Мне кажется, что в недалеком прошлом, в 2022 году, с момента, когда стали выходить мои песни, мечта моя осуществилась. И сейчас нужно поддерживать ее и писать новые песни. А помогает мне в этом Бог.

Большое внимание певца привлекли иконы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ваша карьера так быстро пошла вверх, не боитесь перегореть также быстро?

- Я вообще стараюсь поменьше бояться. Если есть усталость, то это как правило физическая усталость, как у любого другого нормального человека в конце дня, вечером, перед сном. Но как только наступает новый день, ты понимаешь, что ты полон сил и готов рваться в бой и работать дальше.

- Как вы отдыхаете?

- Отдыхаю спокойно и вообще ничего не делаю. На диване лежу, туплю. У нас такая профессия, что мы устраиваем праздник. Как правило, я для себя устраивать праздник не могу, не умею и, собственно не хочу. Поэтому лучший праздник для меня – это набраться сил. Единственное, что мне нужно – это тишина и покой, чтобы меня никто не дергал и не отвлекал.

Если у меня нет выступлений, то я могу и неделю, и две недели, и три недели дома находиться. Пандемия это подтвердила. Я спокойно мог месяц из дома не выходить – сидеть в студии, писать песни. И я не чувствовал нехватки чего-то. Мне не нужно шумных компаний и уж тем более каких-то там гулянок, клубов. У меня такой потребности нет. Я нахожусь внутри своих мыслей, мне так комфортно.

В Русском музее есть и портрет Рахманинова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы объявили, что 22 ноября в свой день рождения в этом году будете давать концерт в Петербурге. Как-то еще планируете отмечать вне сцены?

- Вообще я не отмечаю свой день рождения, так как считаю, что у меня день рождения был один раз - когда я родился. Любимых праздников при этом у меня много. Это в общем-то каждый раз, когда я выхожу на сцену. Каждый новый концерт для меня как праздник, потому что я встречаюсь с людьми, со своей аудиторией и пою для них песни. Что может быть лучше?

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